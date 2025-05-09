Red Bullによるサイファー企画に『POP YOURS 2025』NEW COMER集結

Red Bullによる人気サイファー企画「RASEN」の最新回#31が公開された。
新世代のアーティストから実力者まで数多くのラッパーが出演してきた同企画。今回は5月に開催されるヒップホップフェスティバル『POP YOURS 2025』のNEW COMER SHOT LIVEに出演するTete、STACK THE PINK、5Leaf、DABがその場限りのマイクリレーを披露。
Teteは長崎出身で現在は沖縄を拠点に2024年に発表した3作品で一気に注目を集めたアーティスト。Teteと共にDAY 1に出演するSTACK THE PINKは岐阜出身で、高校生の頃からキャリアをスタートし、昨年は地元・岐阜のレジェンドDJ RYOWとのコラボを実現し、東海シーンの若手として存在感を強めている。広島出身の5Leafは持ち前のメロディセンスとフロー、等身大のリリックが印象的なラッパーだ。5Leafと共にDAY 2に登場するDABは、福岡を拠点に謎多き存在ながら乾いた声とフロウ、リリックで注目を集めている。そんなフレッシュな4名による、それぞれの個性が出たパフォーマンスとなっている。
ビートはKendrick LamarやJorja Smith、6LACK、国内ではPUNPEE、BIM、C.O.S.A.などにビートを提供してきたRascalが制作した。
開催まで2週間と迫った『POP YOURS 2025』では、今後も様々なコンテンツが発表予定とのこと。
＜イベント情報＞
POP YOURS 2025
2025年5月24日（土）5月25日（日）
時間：開場9:30 / 開演11:00
会場：幕張メッセ国際展示場9〜11ホール
出演者：
DAY1：5月24日（土）
¥ellow Bucks
ANARCHY
Benjazzy
BIM
Charlu
eyden
Fuji Taito
IO
Jinmenusagi
JP THE WAVY
Kaneee
KM
kZm
LANA
7
SEEDA
3House
Watson
NEW COMER SHOT LIVE
STACK THE PINK
Tete
TOKYO世界
ziproom
(AtoZ)
OPENING DJ
DJ YUTO
DAY2：5月25日（日）
JJJ
Bonbero
DADA
Daichi Yamamoto
Elle Teresa
G-k.i.d
Jin Dogg
Kohjiya
Kvi Baba
lil soft tennis
MIKADO
NENE
PUNPEE
STUTS on the WAVE
swetty
唾奇
Yo-Sea
NEW COMER SHOT LIVE
DAB
5Leaf
lilbesh ramko
Tade Dust
(A to Z)
OPENING DJ
MARZY
チケット：Sold Out
YouTube 生配信
DAY 1 https://youtube.com/live/cnn17Qch2Iw
DAY 2 https://youtube.com/live/akuYSyDd0D8
オフィシャルサイト：https://popyours.jp/