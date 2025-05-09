Red Bullによるサイファー企画に『POP YOURS 2025』NEW COMER集結

Red Bullによる人気サイファー企画「RASEN」の最新回#31が公開された。

新世代のアーティストから実力者まで数多くのラッパーが出演してきた同企画。今回は5月に開催されるヒップホップフェスティバル『POP YOURS 2025』のNEW COMER SHOT LIVEに出演するTete、STACK THE PINK、5Leaf、DABがその場限りのマイクリレーを披露。

Teteは長崎出身で現在は沖縄を拠点に2024年に発表した3作品で一気に注目を集めたアーティスト。Teteと共にDAY 1に出演するSTACK THE PINKは岐阜出身で、高校生の頃からキャリアをスタートし、昨年は地元・岐阜のレジェンドDJ RYOWとのコラボを実現し、東海シーンの若手として存在感を強めている。広島出身の5Leafは持ち前のメロディセンスとフロー、等身大のリリックが印象的なラッパーだ。5Leafと共にDAY 2に登場するDABは、福岡を拠点に謎多き存在ながら乾いた声とフロウ、リリックで注目を集めている。そんなフレッシュな4名による、それぞれの個性が出たパフォーマンスとなっている。

ビートはKendrick LamarやJorja Smith、6LACK、国内ではPUNPEE、BIM、C.O.S.A.などにビートを提供してきたRascalが制作した。

開催まで2週間と迫った『POP YOURS 2025』では、今後も様々なコンテンツが発表予定とのこと。

＜イベント情報＞

POP YOURS 2025

2025年5月24日（土）5月25日（日）

時間：開場9:30 / 開演11:00

会場：幕張メッセ国際展示場9〜11ホール

出演者：

DAY1：5月24日（土）

¥ellow Bucks

ANARCHY

Benjazzy

BIM

Charlu

eyden

Fuji Taito

IO

Jinmenusagi

JP THE WAVY

Kaneee

KM

kZm

LANA

7

SEEDA

3House

Watson

NEW COMER SHOT LIVE

STACK THE PINK

Tete

TOKYO世界

ziproom

(AtoZ)

OPENING DJ

DJ YUTO

DAY2：5月25日（日）

JJJ

Bonbero

DADA

Daichi Yamamoto

Elle Teresa

G-k.i.d

Jin Dogg

Kohjiya

Kvi Baba

lil soft tennis

MIKADO

NENE

PUNPEE

STUTS on the WAVE

swetty

唾奇

Yo-Sea

NEW COMER SHOT LIVE

DAB

5Leaf

lilbesh ramko

Tade Dust

(A to Z)

OPENING DJ

MARZY

チケット：Sold Out

YouTube 生配信

DAY 1 https://youtube.com/live/cnn17Qch2Iw

DAY 2 https://youtube.com/live/akuYSyDd0D8

オフィシャルサイト：https://popyours.jp/