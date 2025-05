松屋フーズでは、5月13日10時より、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、「パディントン」とのコラボ企画第2弾を開始する。

「パディントン」とのコラボキャンペーンの開催期間は、4月1日AM10:00~ 7月1日AM9:59。対象店舗は、全国の松屋。なお、「松のや(専門店)」「松のや(マイカリー食堂併設店)」「マイカリー食堂(専門店)」は対象外となる。

第2弾では、対象メニューを1品注文で、松屋×パディントンコラボ「オリジナルマスキングテープ」を1枚プレゼントする。デザインは全4種類、ランダムで用意している。対象メニューは、「おこさま牛めしわくわくセット」、「おこさまカレーわくわくセット」。配布期間は、5月13日10:00 ~7月1日9:59まで。

また、注文合計金額800円(税込)以上の注文で「オリジナルBRUNOコンパクトホットプレート」がWEB抽選で当たるキャンペーンも開催する。注文合計金額800円(税込)以上の領収書(食券、レシート、web領収書)を撮影し、専用フォームへ必要事項を入力の上、応募すること。キャンペーンサイト内の「応募はこちらから」ボタンからも応募ページにアクセス可能。

応募条件は、4月1日10:00 ~7月1日9:59までの領収書(食券、レシート、web領収書)であること。応募期間は、4月1日10:00 ~7月8日23:59まで。

PADDINGTON and PADDINGTON BEAR (C) Paddington and Company Limited/Studiocanal S.A.S 2025 Paddington Bear, Paddington and PB are trademarks of Paddington and Company Limited Licensed on behalf of Studiocanal S.A.S by Copyrights Asia