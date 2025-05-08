『POP YOURS 2025』タイムテーブル公開

5月24日（土）、5月25日（日）に開催されるヒップホップフェスティバル『POP YOURS 2025』のタイムテーブルが公開された。
先日発表されたオープニングDJをはじめ、両日合計で45組が出演し見逃すことのできないタイムテーブルとなっている。また、『POP YOURS』は先日YouTubeでの生配信も発表している。
今年は『POP YOURS』のオリジナル楽曲として、唾奇、Kohjiyaの「PAGE ONE」、swetty、Elle Teresaの「I JUST」の2曲が発表されており、今後も開催に向けて企画が公開予定。
＜イベント情報＞
POP YOURS 2025
2025年5月24日（土）5月25日（日）
時間：開場9:30 / 開演11:00
会場：幕張メッセ国際展示場9〜11ホール
出演者：
DAY1：5月24日（土）
¥ellow Bucks
ANARCHY
Benjazzy
BIM
Charlu
eyden
Fuji Taito
IO
Jinmenusagi
JP THE WAVY
Kaneee
KM
kZm
LANA
7
SEEDA
3House
Watson
NEW COMER SHOT LIVE
STACK THE PINK
Tete
TOKYO世界
ziproom
(AtoZ)
OPENING DJ
DJ YUTO
DAY2：5月25日（日）
JJJ
Bonbero
DADA
Daichi Yamamoto
Elle Teresa
G-k.i.d
Jin Dogg
Kohjiya
Kvi Baba
lil soft tennis
MIKADO
NENE
PUNPEE
STUTS on the WAVE
swetty
唾奇
Yo-Sea
NEW COMER SHOT LIVE
DAB
5Leaf
lilbesh ramko
Tade Dust
(A to Z)
OPENING DJ
MARZY
チケット：Sold Out
YouTube 生配信
DAY 1 https://youtube.com/live/cnn17Qch2Iw
DAY 2 https://youtube.com/live/akuYSyDd0D8
オフィシャルサイト：https://popyours.jp/