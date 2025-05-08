『POP YOURS 2025』タイムテーブル公開

5月24日（土）、5月25日（日）に開催されるヒップホップフェスティバル『POP YOURS 2025』のタイムテーブルが公開された。

先日発表されたオープニングDJをはじめ、両日合計で45組が出演し見逃すことのできないタイムテーブルとなっている。また、『POP YOURS』は先日YouTubeでの生配信も発表している。

今年は『POP YOURS』のオリジナル楽曲として、唾奇、Kohjiyaの「PAGE ONE」、swetty、Elle Teresaの「I JUST」の2曲が発表されており、今後も開催に向けて企画が公開予定。

＜イベント情報＞

POP YOURS 2025

2025年5月24日（土）5月25日（日）

時間：開場9:30 / 開演11:00

会場：幕張メッセ国際展示場9〜11ホール

出演者：

DAY1：5月24日（土）

¥ellow Bucks

ANARCHY

Benjazzy

BIM

Charlu

eyden

Fuji Taito

IO

Jinmenusagi

JP THE WAVY

Kaneee

KM

kZm

LANA

7

SEEDA

3House

Watson

NEW COMER SHOT LIVE

STACK THE PINK

Tete

TOKYO世界

ziproom

(AtoZ)

OPENING DJ

DJ YUTO

DAY2：5月25日（日）

JJJ

Bonbero

DADA

Daichi Yamamoto

Elle Teresa

G-k.i.d

Jin Dogg

Kohjiya

Kvi Baba

lil soft tennis

MIKADO

NENE

PUNPEE

STUTS on the WAVE

swetty

唾奇

Yo-Sea

NEW COMER SHOT LIVE

DAB

5Leaf

lilbesh ramko

Tade Dust

(A to Z)

OPENING DJ

MARZY

チケット：Sold Out

YouTube 生配信

DAY 1 https://youtube.com/live/cnn17Qch2Iw

DAY 2 https://youtube.com/live/akuYSyDd0D8

オフィシャルサイト：https://popyours.jp/