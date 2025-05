乃木坂46賀喜遥香「電車の乗り換えが…」栃木県から上京してきたときに“困ったこと”を語る

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。5月1日(木)の放送では、上京したばかりの生徒(リスナー)に電話をつないで話を聞いていきました。<リスナーからのメッセージ>「先日、進学のために上京しました。僕の出身地からはだいぶ離れているため、今は東京で一人暮らしをしています。まだまだ不安だらけなので、新生活についてお話をしたいです!」(東京都 18歳)賀喜:新生活がスタートして1ヵ月くらいかな? みんなどうなんだろう、少しは……まだ慣れていないか(笑)。でも(リスナーくんが)どこから上京してきたのかも気になるし、一人暮らしの話も気になるので、そのあたりを話していきたいなと思います。もしもし!リスナー:もしもし!賀喜:どこから上京したんですか?リスナー:青森県の八戸市です!賀喜:へぇ! 八戸市って何が有名ですか?リスナー:海に面しているので魚だったり、自然もすごくきれいです。賀喜:お魚いいな~! 私は栃木県出身で海がないんですよ。あとお寿司が好きなんですけど「とれたての新鮮な魚で握りました!」っていうようなお寿司もいろいろ食べてみたいからうらやましい!リスナー:ぜひ来てください!賀喜:「乃木坂LOCKS!」にメッセージを送ってくれたということは、乃木坂46のことが好きですか?リスナー:はい、好きです!賀喜:うれしい! いつからですか?リスナー:2021年の(26枚目シングル)「僕は僕を好きになる」からです。賀喜:それは何がきっかけですか? 曲を聴いてとか?リスナー:当時はちょうどコロナが流行しだした時期で、学校も休校になってしまって。それで、テレビを観ていたときに、今はもう亡くなっちゃったんですけど、おじいちゃんが「ラジオを聴いてみたら?」ってラジオをくれたんですよ。賀喜:へぇ~!リスナー:それから乃木坂46のメンバーが出ているラジオ番組を聴いて“面白い!”と思って、乃木坂46の曲を聴いてみたり、(メンバーが出演している)テレビを観ているうちにハマっていきました。賀喜:そんなところから! じゃあ……推しメンはいますか?リスナー:推しメンは、一ノ瀬美空ちゃんと川﨑桜ちゃんです(苦笑)。賀喜:おー! かわいいよね♡リスナー:かわいいですね。賀喜:ライブやミーグリなどで会いに行ったことはないですか?リスナー:まだなくて……でも、5月17日(土)、18日(日)にバスラ(乃木坂46 13th YEAR BIRTHDAY LIVE)があるじゃないですか。そのチケットが当たって行くことになったので、すごくワクワクしています!賀喜:おぉ! どっちに行きます?リスナー:1日目の土曜日です!賀喜:1日目のセットリストも最強だと思うので、すごく楽しみにしてほしいです!!リスナー:楽しみにしています!賀喜:グッズはもう予約しましたか?リスナー:ペンライトとタオルを予約して、今か今かと……。賀喜:お! 誰のタオルを買いました?リスナー:一ノ瀬美空ちゃんと川﨑桜ちゃんです。賀喜:なるほど……でもまぁ、現地でも私のグッズは買えたりするしなぁ(笑)。リスナー:買っちゃおうかな~!賀喜:かわいい! でも無理しなくていいからね(笑)。賀喜:上京して1ヵ月くらい経ったと思いますが、東京はどうですか?リスナー:まだ慣れないですね。賀喜:慣れないですか?リスナー:地元がすごく涼しかったから、暑くてしんどいです(苦笑)。賀喜:暑いよね。春と言いつつ“夏かな?”みたいな日もあったりして。私も上京したときは、電車の乗り換えが難しくて。リスナー:すごく分かります!賀喜:迷ったりしていないですか? 大丈夫ですか?リスナー:めちゃくちゃ迷います!賀喜:そうですよね(笑)。リスナー:電車に乗っていても“あれ、ここどこ?”って。賀喜:そうなんですよ~。まだ慣れないことも多いと思うけど、せっかくだから東京を満喫してほしいなって思います。お散歩していてもいろんなものがあって楽しいので。新生活、楽しんでね!リスナー:はい、楽しみます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/