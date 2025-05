LE SSERAFIM、3部作の“物語”を名古屋から始動　FEARNOTと迎えたツアー初日

LE SSERAFIMが、デビュー後初めて開催するワールドツアーの日本公演『2025 LE SSERAFIM TOUR EASY CRAZY HOT IN JAPAN』を名古屋にてスタートした。5月6日〜7日の2日間、名古屋・ポートメッセなごや 第1展示館は、FEARNOT(ファンダム名)で埋め尽くされ、熱い歓声に包まれながら大盛況となった。

5月6日〜7日に開催された名古屋公演は、今年3月にリリースした5th Mini Album 'HOT'のイントロ曲「Born Fire」で開幕。LE SSERAFIMのメンバーたちが登場すると、会場は熱く燃え上がるような大歓声に包まれた。LE SSERAFIMは、冒頭から最新作5th Mini Album 'HOT'に収録された楽曲を次々と披露し、特にタイトル曲「HOT」のステージでは、力強さと繊細さを絶妙に合わせた圧巻のパフォーマンスで観客を魅了した。今回のワールドツアーは、タイトルの通り、3rd Mini Album 'EASY'、4th Mini Album 'CRAZY'、5th Mini Album 'HOT'から構成された「EASY-CRAZY-HOT」3部作プロジェクトのフィナーレであり、グローバルヒット曲の「EASY」「CRAZY」をはじめ、これまでの歩みを表すような迫力溢れるパフォーマンスで強烈な印象を残した。

5月2日にデビュー3周年を迎えたばかりのLE SSERAFIMは、この3年間で発表した数々のヒット曲を披露し、着実なグループの成長を証明した。公演の終盤で披露したLE SSERAFIMのヒット曲のひとつ「ANTIFRAGILE」のステージでは、ワールドツアーのための特別な編曲が加えられた演出でさらなる盛り上がりをみせ、会場の熱気は最高潮に。「パフォーマンス最強ガールグループ」と呼ばれるLE SSERAFIMならではの力強い振り付けとステージ上での圧倒的な存在感で、2時間半近くにわたる公演は終始ファンの大歓声が響きわたった。

アンコールステージでメンバーたちは、デビュー後初となるワールドツアーの日本公演スタートを迎え、「最初の公演からFEARNOTの皆さんが一緒に楽しんでくださって、幸せそうな姿を見てわたしも幸せになりました」(KIM CHAEWON)、「FEARNOTの皆さんが今日のステージを心から楽しんでくれたので、とても嬉しかったです。改めてFEARNOTの皆さんの熱気を感じる一日でした」(HONG EUNCHAE)とファンとの幸せな時間を過ごした喜びを伝えた。また、「今回のツアーは私たちにとってとても大きな意味が込められていて、前回のツアーよりも成長した姿がお見せできたらと思って準備しました」(SAKURA)と初のワールドツアーに込めた強い想いを語り、「どんなときも変わらず大きな愛をくれるFEARNOTの皆さんに感謝の気持ちでいっぱい」「FEARNOTの皆さんは私たちにとって宝物のような存在」(KAZUHA)と会場を埋め尽くしたFEARNOTに向けた深い愛情と感謝を伝えた。

名古屋公演を盛況裏に終えたLE SSERAFIMは、来週5月13、14日に大阪(大阪城ホール)、6月7、8日に北九州(西日本総合展示場 新館)、6月12、14、15日にさいたま(さいたまスーパーアリーナ)を含む全4都市9公演を敢行する。また、デビュー後初のワールドツアーを記念した『2025 LE SSERAFIM TOUR EASY CRAZY HOT IN JAPAN POP UP STORE』も今月5月4日より大阪・LUCUA osaka LUCUA9F LUCUAホールにて開催中だ。LE SSERAFIM初のワールドツアーの日本公演を盛り上げるJAPAN Official Merch.などを店頭で確認することができる。

▼『2025 LE SSERAFIM TOUR EASY CRAZY HOT IN JAPAN』特設ページ

https://www.le-sserafim.jp/statics/EASY_CRAZY_HOT

