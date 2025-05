日向坂46富田鈴花「『日向坂で会いましょう』よりタフかもしれない（苦笑）」リスナーの“ムチャぶり”に髙橋未来虹がタジタジ!?

日向坂46の河田陽菜、富田鈴花、髙橋未来虹、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき!」(毎週金曜 11:30~11:55)。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに(?)脱線してしまう番組です。4月25日(金)の放送では、リスナーから届いたメッセージに答えていきました。

◆髙橋「なんてタフな…」

<リスナーからのメッセージ>

「みくにん(髙橋の愛称)番組パーソナリティ就任、そして、2代目キャプテン就任おめでとうございます! いろいろプレッシャーもあるかと思いますが、ラジオ内のみくにんは、ゆったりとした番組を届けてほしいです。ちなみに(富田がこの番組で度々披露する)篠原涼子さんや仲間由紀恵さんのモノマネはできますか?」

髙橋:えぇ!?

富田:ハハハ! 面白いなぁ。

髙橋:本当に怖い(苦笑)。ドラマ「ごくせん」(日本テレビ系)は観ていたけど……なんて言ってましたっけ?

――ここで、富田がドラマ「ごくせん」で仲間さんが演じたヤンクミのモノマネを披露! そして、「ごくせん」の主題歌「NO MORE CRY」(D-51)が流れ……。

富田:“NO MORE CRY NO MORE CRY~♪”

髙橋:(苦笑)。

富田:こんな感じですけど、どうですか?

髙橋:すごいです、なんてタフな……。

富田:そうですよ。「日向坂で会いましょう(以下:ひなあい)」(テレビ東京)よりタフかもしれない(苦笑)。

髙橋:お昼のラジオで!? ヤバい!

富田:最近の「ひなあい」もだいぶタフなんですけど(笑)。

髙橋:うわぁ……。

富田:でもまぁ、さすがにキャプテンにそんなことはさせられないか。

髙橋:いやいや……やりますよ!! ウケるかウケないかは置いといて。

富田:“自分の殻を破れるかどうか”だから。

髙橋:はい!これは修行だ、心を落ち着かせて……。

富田:“修行”って言っちゃってる(笑)。

髙橋:よし! ふぅ……。

――覚悟を決めた髙橋が篠原涼子さんのモノマネを披露! その後「恋しさと せつなさと 心強さと」(篠原涼子 with t.komuro)が流れ……。

富田&髙橋:“恋しさと せつなさと 心強さと~♪”

富田:歌は(すすんで)やるんだ(笑)。

髙橋:歌は好きなので(笑)。でも怖い番組だ。

富田:こういうムチャぶりから生まれる楽しいコーナーもあるから。

髙橋:(同じパーソナリティの)河田さんは何をしているんですか?

富田:陽菜は……恋愛相談に乗ってる。

髙橋:え!? めっちゃ面白い(笑)!

富田:(コーナーは)“個”から生まれるものなので、未来虹らしく……。

髙橋:まだ模索中なので数を打っていきます!

富田:頑張りましょう!

<番組概要>

番組名:ローソン presents 日向坂46のほっとひといき!

パーソナリティ:日向坂46(河田陽菜、富田鈴花、髙橋未来虹、山下葉留花)

放送日時:毎週金曜 11:30~11:55

番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/hitoiki/