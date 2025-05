日向坂46髙橋未来虹「キャプテンの卒業セレモニーで、久美さんがはけた後に…」“2代目キャプテン”として自覚した瞬間を振り返る

日向坂46の河田陽菜、富田鈴花、髙橋未来虹、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき!」(毎週金曜 11:30~11:55)。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに(?)脱線してしまう番組です。4月25日(金)の放送は、富田鈴花と番組初登場の髙橋未来虹が登場! ここでは、ライブ「6回目のひな誕祭」で2代目キャプテンに就任した髙橋が現在の心境を語りました。富田:日向坂46からお知らせです。5月21日(水)に14枚目のシングル「Love yourself!」が発売となります!髙橋:14枚目かぁ!富田:この楽曲は2~4期生が表題曲に参加させていただくんですけど、どうですか?髙橋:“キャプテンとして初(のシングル)”みたいなことを言っていただきますけど、(この番組の)収録時点では制作もまだ序盤っていうこともあって、あまり自分の立場的には変わっていない印象というか。富田:へぇ!髙橋:ジャケット撮影のときとかに(前キャプテンで卒業した)佐々木久美さんが(代表して)ごあいさつしていたことを私がやるくらいで、まだ実感していないかもですね。富田:でも確かに、これからなんだろうね。そういう実感が湧いてくるのは。髙橋:(就任してから)まだ1ヵ月も経っていないので。髙橋:でも、シングル発売よりも「ひな誕祭」のほうが感じました。キャプテンの卒業セレモニーで、久美さんが(舞台裏に)はけた後にお知らせが2つあったじゃないですか。それを私から自分の言葉でしゃべらなきゃいけなくて、そのときに“こういうのがキャプテン(の役割)か!”って思いました。富田:うんうん。髙橋:そこでお知らせした1つが「Love yourself!」のリリースで、もう1つが5月28日(水)、29日(木)に国立代々木競技場第一体育館で新しい日向坂46の姿をお見せするライブ『BRAND NEW LIVE 2025 「OVER THE RAINBOW」』を開催させていただくお知らせをしました。富田:今までは「ひな誕祭」とか「ひなくり」とか“日向”にかけたタイトルがついていたけど、今回は「OVER THE RAINBOW」っていうようなタイトルがつくのは初めてなので。髙橋:(どんなライブになるのか)まだ全然予想がつかないです。富田:でも“新生”“新体制”と大きく謳われますし、そういうことを掲げてはいるんですけれども、日向坂46の良さは今までと変わらないですし、毎シングル全力を込めて作っているのは変わらないので、気持ちを新たにやっていけたらいいなと思います!<番組概要>番組名:ローソン presents 日向坂46のほっとひといき!パーソナリティ:日向坂46(河田陽菜、富田鈴花、髙橋未来虹、山下葉留花)放送日時:毎週金曜 11:30~11:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/hitoiki/