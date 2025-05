Mrs. GREEN APPLE大森元貴「ライブハウスでライブしていた頃に…」当時の“失敗”エピソードを明かす

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。4月28日(月)の放送では、今を生き抜いている生徒(リスナー)から届いたメッセージを紹介しました。クラスで自己紹介をしてから質問をするコーナーがあったのですが、そこで大失敗をしました。どうしてそうなったのかというと、藤澤さんがよく使う「それで言うと」をたくさん使ってしまい、気付けば私だけで5分ぐらい独り言を話したからです。私にはお姉ちゃんがいるのですが、疎遠であまり話せていません。気づけばスマホを見ていたり、ひよこのピヨ吉によく話しかけたりしています。ミセス先生は最近、失敗ってしましたか? もしくは、今でも覚えている失敗はありますか?(14歳)藤澤:まずね、それは全然気にすることないよ!大森:いや! 「それで言うと」はあんまり言わないほうがいい!藤澤:そうなんだよ! 使うタイミングが大事だったりするね!大森:「しゃべくり007」(日本テレビ系)に出演した際も、どのタイミングで「それで言うと」を言おうか考えて、彼は出てますから!藤澤:「面白がってくれたらいいな」っていう気持ちで言うときもあるし、「今は言わないほうがいいな」ってタイミングもたしかにある!大森:誰かが突っ込んでくれたっていいのにって思ったけど、新しいクラスだと無理か。失敗談で言うと、りょうちゃんはどうですか?藤澤:やっぱり「よくないな」って自分で思うのは、ちょっと遅刻しちゃうことかな。大森:絶対よくないね!藤澤:家を出るまでのタイム感って自分で掴めてきちゃうじゃないですか! でも、何かしらのアクシデントも加味すると、ちょっと余裕を持った時間で行動しないといけないな、と思って。何回か失敗しちゃったので、私は最近、20~30分前とかには着けるようにしています。極端ですけど、失敗からなるべくプラスにしていこうと。大森:若井さん、どうですか?若井:今は失敗しないけどね! でも、小学生の頃は失敗はあったね。今も好きなんだけど、当時お笑いがめっちゃ好きで。クラスの8人ぐらいを集めて、みんなの前でコントをやろうって話になったの。ノープラン、その場のアドリブで「コント 遊園地」みたいな感じでやったんだけど、8人全員が団子になってのしかかるみたいなオチだったんだよね。大森:怖いな(笑)。若井:それが大スベリして。テンションで「わー!」って大声出して笑いを取ればいいかな、みたいに思っていたら大スベリ。それは今でもトラウマとして残ってる!大森:トラウマなんだ(笑)。若井:元貴はもうしないでしょ! 失敗は。大森:俺、ライブハウスでライブしていた頃に、ギターをセッティングして、曲が始まって振り返ったら、マイクスタンドが前の人の高さのままで、めっちゃ高かったことがあった(笑)。それで、ものすごい背伸びして「藍」を歌った!若井:ライブハウスって自分でマイクの高さを調節しなきゃいけないからね。あったね! ギターのセッティングに時間かけすぎてね(笑)。大森:「藍」ってAメロは僕がバッキングギターだから自分で直せなくて。子どもが歌うみたいな感じだった!若井:それはそれで一種のスタイルみたいで、かっこよかったけどね!大森:ありがとう(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/