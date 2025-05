新しい学校のリーダーズRIN「海外行っても『Zepp』っていう安心感があった」海外ライブ出演を振り返る

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」(毎月第4週目 月曜~木曜22:15頃~放送)。4月28日(月)の放送では、4月に出演した海外ライブ「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025」について語りました。SUZUKA:4月8日、9日、14日に名古屋・大阪・東京の3ヵ所でおこなわれたファンクラブツアー「新しい学校の青春部ツアー2025」のあと、すぐにZeppニュータイペイ(台湾)とZeppクアラルンプール(マレーシア)で「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025」の海外ライブに出演させていただきました! Zepp続き!RIN:でも、海外行っても(会場が)Zeppっていう安心感があったよね。KANON:Zeppの社長さんに「Zeppが好きです」ってことをみんなで伝えました。SUZUKA:Zeppに対しての褒め言葉、いっぱいあるもんね。お客さんが見えてる会場って部分もあるけど、アーティストのみなさんがいらっしゃる楽屋やったりとか、裏の動線の感じやったりね、いろんな設備がいいのよね。台北とクアラルンプールでライブができることは、海外で待ってくれているファンのみんなと会えるってことなので、すごく嬉しい。とにかくArigato!全員:Arigato!

AG! in 台北!! #CENTRAL_FEST at Zepp New Taipei 🌠🌠 ARIGATO‼️ pic.twitter.com/2PIsOYNOgD

— ATARASHII GAKKO! - 新しい学校のリーダーズ (@japanleaders) April 19, 2025

TERIMA KASIH! #CENTRAL_FEST at Zepp Kuala Lumpur🎆 pic.twitter.com/ZayJviqtoT

— ATARASHII GAKKO! - 新しい学校のリーダーズ (@japanleaders) April 26, 2025