OKAMOTO'Sオカモトレイジ きゃりーぱみゅぱみゅに育児アドバイス「スマホとかタブレットを渡さない」「そこはわりと両親ともに気にしていたかも」

きゃりーぱみゅぱみゅがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ~Touch Your Heart~」(毎週日曜12:30~12:55)。この番組では、きゃりーが自身の趣味や興味のあることについて語ったり、いま輝いているゲストをお迎えしたりしながら、さまざまなエピソードを1冊の本に見立て、紐解いていきます。4月13日(日)、4月20日(日)の放送では、OKAMOTO'Sのオカモトレイジさん(Drums)をゲストに迎えて、お届けしました。中学からの同級生4人によって結成し、昨年デビュー15周年を迎えたOKAMOTO'S。レイジさんは、OKAMOTO'Sのドラマーとして活動する傍ら、DJや俳優、ミュージックビデオのプロデュース、イベントの主催など、活動の幅は多岐に渡ります。そんなレイジさんときゃりーは、プライベートで10年以上親交のある友達関係。しかしながら、「ここ最近はちょくちょく連絡は取っていたけど、ゆっくりと会えていなかったので、今回、久しぶりに会えるのがとても楽しみ♪」とレイジさんとのトークを前に声を弾ませるきゃりー。レイジさんと出会ったのは、きゃりーが10代後半のときで「私の今の友達は、ほとんどレイジくんの友達でもあるんだよね(笑)。よく『友達多いね』って言われるんだけど、レイジくんが友達多いから、レイジくんと仲良くなって、そこから輪が広がっていった」と振り返ります。これに、レイジさんは「俺は、訳の分からない者同士を衝突させるのが好きだから"きゃりーぱみゅぱみゅ"と"ラッパー"みたいなのをぶつけて遊ぶっていうのが好きだったんだよね(笑)」と交友関係について語りました。続いてのトークは、昨年デビュー15周年を迎えたOKAMOTO'Sについて。メンバーはみんな中学1年の頃からの仲間で、「そもそもは、ただの友達、ただの仲良しグループだった」とレイジさん。当時は卓球部に所属していて「中1、中2とずっと遊んでいて、俺は音楽とかやっていなかったんだけど、中3ぐらいのときに仲良しグループでロックとか"バンドをやる"っていうのが流行り始めて。俺は興味がなかったから仲良しグループにいるんだけど、輪に入れない感じの時間がわりとあって。みんなが軽音部の部室にたむろし始めたんだけど、部員じゃないと入れない流れになってきて"これはまずいな"と思って、無理やり入部したのがきっかけ!」と音楽を始めたいきさつを明かします。デビュー15周年のアニバーサリーイヤーに突入したOKAMOTO'Sは、2024年9月より全国47都道府県を行脚するライブハウスツアー「OKAMOTO'S 15th Anniversary FORTY SEVEN LIVE TOUR -RETURNS-」を開催。4月6日(日)の大阪・なんばHatch公演で全国47都道府県を巡り終えたばかりで、同ツアーのスペシャルファイナル公演として、「OKAMOTO'S 15th Anniversary FORTY SEVEN LIVE TOUR -SPECIAL FINAL- at 日比谷野外大音楽堂」を6月15日(日)に開催予定。あらためて、47都道府県でのライブハウスツアーを振り返り、レイジさんは「今まで(メンバー間で)ケンカはないんだけど、ドラムについて『ああだ、こうだ』とか怒られることはあって。でも、今回のツアーは全然言われなかったの。今回マジでビックリするぐらい、いいツアーだった!」と手応えを語ります。さらには、「毎ライブ、毎ライブ良くなってくみたいな。"こんなこともあるんだ!?"って感じだった。(メンバー同士で)どのツアーも反省会はしているんだけど、今回は本数が多い分どんどん磨かれていって、研ぎ澄まされていった感じ」と胸を張っていました。ゲストが背中を押された作品を紹介してもらうコーナーで、レイジさんがセレクトしたのは、巨匠クリント・イーストウッド監督の映画「ジャージー・ボーイズ」(2014年)です。本作について、レイジさんは「実在したフォー・シーズンズっていうコーラスグループの映画なんだけど、"バンドってそれだな!""そういうことか~!"みたいな。グループをやったことがない人でも感情移入できるかも。これは観てほしい」とおすすめしていました。また、フリートークでは、昨年出産して現在絶賛育児中のきゃりーが、先輩パパでもあるレイジさんに育児のアドバイスを求める場面も。レイジさんは、自身の子育てを振り返り「あんまりスマホとかタブレットを渡さないで、絵とか描かせたり工作をさせたりしたかなぁ。そこはわりと両親ともに気にしていたかも」とレイジさん一家でのこだわりに言及。「タブレットを渡しっぱなしにしちゃったほうが(手がかからないから)楽だったりするじゃん? でもそうじゃなくて、ウチでは紙とペンを渡してずっとお絵描きをさせたりしてね。だから今もお絵描きが好きだし、あとは鼻歌とかを歌っているのをちゃんとレコーディングしてあげて、バックトラックとかミュージックビデオを作って遊んだりしていた(笑)。そういう遊びをしていたかな」とパパの一面を明かしてくれました。2週に渡るレイジさんとのトークを振り返り、きゃりーは「『Chapter #0』では本当にいろんなゲストの方が来てくださっていて、なかでも(プライベートでも親交のある)友達シリーズみたいなのがあったんですけど、今回はラストのラスト、大ボス・レイジくん登場って感じで、おうちにいるみたいな感じでリラックスしながらお話できてとても楽しかったです」と笑顔をのぞかせていました。