ディズニー×Mrs. GREEN APPLEコラボに大森元貴「日本人アーティストの楽曲が流れるっていうのは史上初という！」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。4月28日(月)の放送では、東京ディズニーリゾートで開催する“とびっきりハッピーな瞬間にあふれた特別な夏”がテーマのスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」とミセスのコラボレーションについて語りました。大森:夏の東京ディズニーリゾート「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」が開催! Mrs. GREEN APPLEと東京ディズニーリゾートさんとのコラボレーションが決定しました!若井:夏!大森:期間限定で開催される「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」のテーマソングを担当します! 夏限定のコンテンツも登場するということでね!で、東京ディズニーランドのアトラクション「ベイマックスのハッピーライド」! 通常のアトラクションで流れている6曲のオリジナルソングに、期間限定でMrs. GREEN APPLEの楽曲が加わるという!若井:すごい!大森:東京ディズニーリゾートさんのアトラクションで、日本人アーティストの楽曲が流れるっていうのは史上初という!藤澤:すごいね!大森:日本人アーティストとの楽曲のコラボレーションも初だということで! ありがとうございます! 実は、以前からお話を伺っていて。だから、LAに行ったのも、ね!藤澤:そうなんです!大森:ウォルト・ディズニー・イマジニアリング本社に我々がお邪魔しまして。実際に現地で打ち合わせもさせていただきました。職場というか、本社も見学させていただいて、いろいろお話させていただきました。詳しい情報は……もう、いろいろ見てください(笑)!藤澤:よろしくお願いします!

東京ディズニーリゾートでは、7月2日から9月15日の期間に開催する"とびっきりハッピーな瞬間にあふれた特別な夏"がテーマのスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」において、3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」とコラボレーションすることが決定❗



