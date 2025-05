乃木坂46賀喜遥香「黒い服しか着ないから…」“初表紙”で緊張した雑誌「ar」撮影裏話

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。4月24日(木)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、遥香先生が表紙を飾った雑誌「ar(アール)」5月号(主婦と生活社)について語りました。<リスナーからのメッセージ>「雑誌『ar』をゲットしました! いつもと違う雰囲気で、大人っぽさとかわいさを兼ね揃えた姿にドキドキしちゃいました。私は“ポニーテール×ピンクコーデ”のおめめキュルキュルな遥香先生がかわいくてお気に入りです! Q&Aやインタビューも盛りだくさんで、遥香先生の新たな一面が知れて、とてもうれしかったです」(東京都)賀喜:そうなんです! 4月12日(土)に発売された雑誌「ar」5月号(主婦と生活者)の表紙を飾らせていただきました! 本誌のなかでもインタビューだったり、ほかの写真も載っていたりします。初登場で初表紙だったので、撮影のときはすごく緊張しましたし、今日もそうなんですけど、私は普段から黒い服しか着ないから、表紙にもなっている赤いワンピースだったり、リスナーさんが褒めてくださったピンクのお洋服も普段は着ないんですよ(苦笑)。だから“大丈夫かな……私がこの表紙を任せていただくには、ちょっと力不足かもしれないな”と思っていたんです。でも、発売されたらファンの方から「すごくいい!」ってめちゃくちゃ褒めていただいて! それがうれしかったです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/