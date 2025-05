レインボーがラジオドラマ『安部礼司』登場！ ジャンボ＆池田 多役熱演で“声芸”さく裂!?「楽しかった！」「ラジオドラマならでは」

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局で放送中のラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」(毎週日曜17:00~17:55)。4月27日(日)放送回のタイトルは、「ゴールデンウィーク突入スペシャル! 妄想デート! 今ツボLOVESONG大特集!」。今回のスペシャルゲストは、TOKYO FMの番組「喋るズ月曜『エフエムレインボー』」(毎週月曜20:00~20:55)でもおなじみのお笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおさんと池田直人さんです。この記事では、番組エンディングでラジオドラマ出演を振り返ったトークパートをご紹介します。ごく普通のサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」。舞台は東京・神田神保町にある中堅企業「大日本ジェネラル」。サラリーマン・安部礼司が、流行や変化の波にもまれながら、前向きに生きる姿を描いた成長コメディです。今回、レインボーのお二人が演じたのは、女子社員、コンビニ店長&アルバイト、さらには動物の鳴き声や音マネなど、多彩なキャラクター。大日本ジェネラルの休憩スペースで交わされる女子社員同士の会話や、安部礼司が偶然立ち寄ったコンビニのやりとりなど、笑いどころ満載の展開となりました。また、番組ではリアルタイム放送にあわせて「#あべれいじ」を使ったX(旧Twitter)投稿企画も展開され、レインボーの多彩な“声”の演技に多くの反響が集まりました。番組エンディングでは、出演を終えたレインボーがラジオドラマを振り返りました。池田さんは「いろんな役をやらせていただきました!」と笑顔で語り、ジャンボさんも「いや~! すごく楽しかったですね」と共感。さらに池田さんは「歴史ある『安部礼司』に出演できて感動しました。ありがとうございます!」と感謝の気持ちを表現しました。ジャンボさんも「音の反響の仕方が“ラジオドラマならでは”で、嬉しかったです!」とラジオならではの表現に喜びを見せました。最後には、池田さんの「まだ出してない“声”があるんじゃない?」という一言から、ジャンボさんがアニメ「ドラゴンボール」のキャラクターや、旅番組のナレーションのモノマネを披露。池田さんもドラマ「VIVANT(ヴィヴァン)」の阿部寛さんのモノマネを披露しました。さらに、安部礼司からの無茶ぶり(!?)で大喜利「こんなゴールデンウィークは嫌だ」に2人で挑戦する場面もありました。<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 ~BEYOND THE AVERAGE~放送日時:毎週日曜 17:00~17:55番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/abe/