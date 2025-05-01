坂本龍一『/04 /05』初のアナログ商品化、4枚組LPで発売

昨年12月に発売された坂本龍一の2枚組CD『/04 /05』が、6月25日に4枚組アナログレコードとして発売される。

「/04」「/05」のアナログ化は今回が初めてであり、本作もRobin Schmidt（24-96 Mastering）によるリマスタリングが行われている。

坂本龍一がワーナーミュージック在籍時に発表した『/04』（2004年発売）、『/05』（2005年発売）という2枚の作品をコンパイルした本作『/04 /05』は、映画テーマ曲、CMソング、ソロ作品、YMO楽曲など、坂本龍一クラシックスの数々をピアノを中心とした演奏で収録したセルフカバー・アルバムであり、まさにピアノ演奏による坂本龍一ベスト・アルバムともいえる作品。昨年のCD発売に続き、アナログの発売に関しても強いリクエストがあり、待望のアナログ化となった。

＜リリース情報＞

坂本龍一

『/04 /05』(180g重量盤。4枚組アナログレコード) *完全生産限定盤

税込¥15400 / 税抜¥14000

=収録内容=

/04 DISC 1

＜SIDE A＞

1. Asience-fast piano

2. Yamazaki 2002

3. +33

＜SIDE B＞

1. Merry Christmas Mr. Lawrence

2. Rain

3. Perspective

/04 DISC 2

＜SIDE C＞

1. Undercooled-acoustica

2. Riot in Lagos

3. Theme for Roningai-symphonic

4. Tamago 2004

＜SIDE D＞

1. Bibo no Aozora

2. Seven Samurai - ending theme

3. Dear Liz

4. Asience - original

/05 DISC 1

＜SIDE A＞

1. Tibetan Dance

2. A Flower is not a Flower

3. Amore

＜SIDE B＞

1. Energy Flow

2. Aqua

3. The Last Emperor

/05 DISC 2

＜SIDE C＞

1. Happy End

2. Thousand Knives

3. Fountain

4. The Sheltering Sky

＜SIDE D＞

1. Lost Theme

2. Shining Boy & Little Randy

3. Reversing

4. Rainforest

ライナーノーツ：矢澤孝樹、角野隼斗

リマスタリング： Robin Schmidt(24-96 Mastering)

ご予約はコチラ https://wmj.lnk.to/0405