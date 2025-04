乃木坂46賀喜遥香「“この日は寝ちゃダメだ！”っていうときにだけ…」寝不足に悩むリスナーに伝えた“眠気を覚ます方法”とは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。4月24日(木)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、寝不足に悩むリスナーに遥香先生流の“眠気防止対策”を話していました。<リスナーからのメッセージ>「僕は今年から高校3年生で受験生です。しかし、毎週日曜日にYouTubeチャンネル『乃木坂配信中』で配信されている『乃木坂工事中』を(動画がアップされてすぐに)自分の部屋で観ると、月曜日は必ず寝不足になって授業中に寝てしまいます。何か眠気を覚ます良い方法はありませんか?」(福岡県 17歳)賀喜:番組を毎週観てくれてすごくうれしいですけど、寝不足になっちゃうのか~(笑)。たしかに「乃木坂工事中」が(地上波で)放送されているのは毎週日曜24時15分からですけど、「乃木坂配信中」で配信された後に観ているとなったら、もうちょっと遅くなっちゃうのか~。それは寝不足になっちゃいますね。私が(眠気対策として)やっていたのは……テストの時期とか“この日は寝ちゃダメだ!”っていうときにだけ、コーヒーを飲んでみたり、カフェインがちょっと入っている飲み物を飲んでみたりしていましたね、じゃないと無理で(笑)。でも、飲みすぎると耐性ができてきちゃう気がするし、あまり体にも良くないかなと思って“絶対に寝ちゃダメ!”っていうときにだけやっていました。あとは手の甲をつねるとか、ほっぺたをつねるとかかな(笑)?<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/