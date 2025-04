2025明治安田J2リーグ第12節が29日に行われた。

首位ジェフユナイテッド千葉は敵地でロアッソ熊本とスコアレスドローに終わり、今季初の引き分け。連勝は「4」で止まった。

いわきFCは前節V・ファーレン長崎を破ったのに続き、ホームでRB大宮アルディージャを撃破。今季初連勝から立て続けの3連勝を達成し、ついに降格圏から脱出した。

ベガルタ仙台は敵地でオナイウ情滋が得点を挙げてヴァンフォーレ甲府に競り勝つ。直近6戦4勝2分となり、再び3位に浮上した。

V・ファーレン長崎は2点リードを北海道コンサドーレ札幌に追いつかれ、6試合ぶりの白星を逃した。

ジュビロ磐田はレノファ山口FCに敗れて5戦未勝利。上位対決の水戸ホーリーホック対FC今治戦も0-0に終わった。

敵地でブラウブリッツ秋田に2-0の快勝を収めた徳島ヴォルティスと、ホームでサガン鳥栖から序盤の1点を守り抜いた大分トリニータは、それぞれ2連勝を達成。徳島は5位、大分は6位に浮上した。

敵地で愛媛FCと対戦した藤枝MYFCは、アンデルソンの2得点など19分までに怒涛の4ゴール。後半に2点を返されたものの、敵地で勝利を収めて4連敗から脱出した。

今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第12節

▼4月29日(火・祝)

北海道コンサドーレ札幌 2-2 V・ファーレン長崎

ブラウブリッツ秋田 0-2 徳島ヴォルティス

いわきFC 2-1 RB大宮アルディージャ

水戸ホーリーホック 0-0 FC今治

ヴァンフォーレ甲府 1-2 ベガルタ仙台

カターレ富山 0-0 モンテディオ山形

ロアッソ熊本 0-0 ジェフユナイテッド千葉

大分トリニータ 1-0 サガン鳥栖

ジュビロ磐田 0-1 レノファ山口FC

愛媛FC 2-4 藤枝MYFC

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 千葉(31/+16)

2位 大宮(23/+8)

3位 仙台(22/+5)

4位 今治(21/+8)

5位 徳島(19/+4)

6位 大分(18/+4)

7位 水戸(17/+3)

8位 鳥栖(17/-2)

9位 磐田(17/-3)

10位 長崎(16/0)

11位 熊本(16/0)

12位 藤枝(15/-1)

13位 山形(13/0)

14位 富山(13/-1)

15位 甲府(13/-3)

16位 札幌(13/-8)

17位 いわき(12/-7)

18位 秋田(12/-11)

19位 山口(11/-2)

20位 愛媛(7/-10)

◆■J2第13節の対戦カード

▼5月3日(土・祝)

13:00 仙台 vs 山口

13:00 いわき vs 秋田

13:30 甲府 vs 徳島

14:00 山形 vs 札幌

14:00 大宮 vs 富山

14:00 藤枝 vs 水戸

14:00 今治 vs 磐田

14:00 鳥栖 vs 千葉

14:00 大分 vs 熊本

16:00 長崎 vs 愛媛