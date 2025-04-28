Mrs. GREEN APPLE、HANA、ME:I、King Gnu…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（4月26日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。4月26日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（4月26日（土）付）を発表しました。初登場！ 今月、5人体制でのグループ活動再開を発表したRIP SLYME。5月10日（土）には「TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2025」に出演します。ランキング圏外から再登場！ 今年、結成10周年を迎える新しい学校のリーダーズ。結成記念日の7月19日（土）には、過去最大規模のライブ「宣誓 ～個性や自由ではみ出し10年～」を千葉県・幕張メッセ 9-11ホールで開催します。初登場！ 同曲は、GRe4N BOYZも熱狂的なファンというテレビアニメ「ONE PIECE」のオープニング主題歌です。初登場！ TBS系日曜劇場「キャスター」主題歌。2026年2月11日（水・祝）には、日本武道館でワンマンライブ「NIPPON BUDOKAN ～承認欲求爆発～」の開催が決定しています。ランキング圏外から再登場！ INIの3度目となるアリーナツアー「2025 INI 3RD ARENA LIVE TOUR [XQUARE]」が5月6日（火・振休）の福岡公演からスタートします。先週の4位から1ランクダウン↓ テレビアニメ「#謎解きはディナーのあとで」のエンディング・テーマ。ボーカルのKAZUKI UJIIEは、「この曲はバンド結成時の段階で出来上がっていて、大事なタイミングで出したかった」と話しています。初登場！ 現在公開中の劇場版「名探偵コナン 隻眼の残像」主題歌。18日（金）には、東京・東急歌舞伎町タワー前シネシティ広場でサプライズフリーライブをおこない、同曲を初披露しました。ランキング圏外から再登場！ 4月17日（木）におこなわれた「ME:I 3RD SINGLE『MUSE』リリース記念SHOWCASE」にて、全国6都市を回る初のアリーナツアー「2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR "THIS IS ME:I"」の開催が発表されました。先週1位から1ランクダウン↓ 23日（水）にCDの形態でもリリースされたメジャーデビューシングルが初登場から3週連続でTOP3入り！そして、今週の第1位は……？先週2位から1ランクアップ↑ 大森元貴さんが初の主演をつとめる、映画「#真相をお話しします」が25日（金）に公開されました。――番組ではほかにも、ゲストパートにNumber_i（平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さん）とJackson Wangさん（ジャクソン・ワン）が登場。共演した2024年の「コーチェラ・フェスティバル」などについて伺いました。----------------------------------------------------＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：グランジ・遠山大輔、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/