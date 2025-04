台湾のデュオ凹與山、2部作2作目のラブソング『Summer Air』リリース

台湾のエレクトリックフォークデュオ・凹與山(Our Shame)が、最新曲『Summer Air』をリリースした。

2024年末には、日本のSSW・ラッパーであるASOBOiSMとのコラボ楽曲「Snow in Osaka」を発表。今年は、日本の音楽ファンにも多く知られており、台湾を代表する巨大音楽フェス「大港開唱(Megaport Festival)」にも出演した凹與山(Our Shame)。

雪がテーマとなった前作「Snow in Osaka」に続き、四季の移り変わりからインスピレーションを得た感情を掻き立てられる2部作のうち、2作目となる『Summer Air』は、凹與山(Our Shame)のクラシカルなエレクトリックフォークスタイルをベースに、サビでのハイパーポップ、ブレイクビーツが際立つ楽曲。淡々とした陰鬱さと爽やかで明るい夏を感じさせる対比が印象的なラブソングとなっている。台湾では珍しい寒波の来る冬の夜、初夏の温かさや日の出と日没時に車で遠くへ出かける光景を思い出しながら書いた曲だという。

また、本作には台湾の次世代R&Bシンガー・BRADDもゲスト参加。2023年、台湾のインディー音楽の式典である「金音創作奨」で「最優秀R&Bソング賞」を受賞したBRADDと、同じく「最優秀オルタナティブポップアルバム賞」と「最優秀新人賞」にノミネートされていた凹與山(Our Shame)は、式典で出会ったことで意気投合。BRADDによるVerseは深夜に台北の道でバイクを走らせているとき、わずか10分でインスピレーションを受けて完成させたものだという。

新たなアーティスト写真は、新進視覚統合戦略会社Ee Branding Studioとカメラマンの張嘉輝が手掛けた。理性と感性が互いに補完し合うと同時に互いに反発する衝突感を表現しているという。また、『Summer Air』のジャケット写真は、サンタモニカに実在するレストランからインスピレーションを受けたもの。日の出前のマジックアワーにおいての感情の曖昧な変化と希望感を表現しているという。

なお、今夏には2ndアルバムのリリースも予定されているとのこと。

■凹(Vo.)コメント

『Summer Air』のインスピレーションは音楽フェスに参加したことから始まりました。『Snow in Osaka』に対する感情の二部作として、自分が恋しいのはその人ではなく、共に過ごした温かさや春の終わりから初夏にかけての時間だと気づいたことを表現しています。この曲は元々別れの感情を表現していましたが、Megaport Festivalでの公演の準備期間中に編曲と歌詞を新たに調整し、新たな感情を加えて生まれ変わりました。歌詞「Dont want you to know/I miss you more/need you more/than I should」(その夏の空気が恋しい/楽しかった時を思い出す/あなたに知られたくない/あなたが恋しい/私が認める以上に)のフレーズには、「あなたを思い出さない」と「あなたに知られたくない」の二つの意味が込められています。

<リリース情報>

凹與山Our Shame

最新シングル『Summer Air』

配信中

https://bfan.link/summer-air-1

公式Instagram:https://www.instagram.com/ourshame92/#

公式Facebook:https://www.facebook.com/ourshame