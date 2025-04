あなたは“推し”に「認知されたい」or「認知されたくない」どっち？ 投票結果を発表！

“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)内で放送されているコーナー「どっちのCat or Dog」では、日常の素朴な疑問をテーマにした2択の質問をリスナーに投げかけ、投票してもらっています。今回の放送では、「推しには……『認知されたい』or『認知されたくない』、どっち?」というテーマで投票結果が発表されました。この記事では、番組パーソナリティ・こもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)の意見も併せて紹介します。アンジー教頭:私は、「認知されたくない」派。だって……恥ずかしくない? バレちゃってるってことでしょ、自分の存在が。私、基本的に何事も“静かに見ていたい”タイプなので、向こうに自分のことを知られてるって、なんだかすごく照れくさくて……。こもり校長:俺もどっちかというと、「認知されたくない」派かも……いや、“恥ずかしい”っていうより……これは、すごく難しいテーマだなと。正直、ライブとかではしゃぐタイプなの。だから別に恥ずかしくはないんだけど、でも「認知される」ってなると……うーん……。アンジー教頭:でもさ、推し側が自分のことを知ってる状態で、こっちが思いきりはしゃいでたら、「あの人だ」って気づかれるの、ちょっと恥ずかしくない?こもり校長: う~ん……本当にこれは、非常に難しい。アンジー教頭:今日、「恥ずかしい」か「難しい」しか言ってないじゃん(笑)!こもり校長:難しいです、これは非常に。●「認知されたい」派・推しに認知してもらったら名前を呼んでもらえるかもしれないから。アンジー教頭:名前呼んでもらえるのは確かに嬉しいよね! うん、わかる!●「認知されたくない」派・認知されずに、密かに応援していたいアンジー教頭:(こもり校長に向かって)なんでそんなに悩んでるの? 急に。こもり校長:いや、ほんとにこれは難しいって……。アンジー教頭:もしかしてこのコーナー史上、一番悩んでない(笑)?こもり校長:いや、でもね、これは両方の立場があるじゃない。俺、ありがたいことに“推してもらえる側”の立場でもあるから、どっちの気持ちもわかるんだよ。だからこそ、いろんな視点で考えちゃって……。――認知されたい気持ちと、されると恥ずかしい気持ち。どっちも本音で、どっちもリアル。あなたはいかがでしょうか?<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/