Mrs. GREEN APPLEのメンバーが好きな新曲『クスシキ』MVのシーンは!? 藤澤「若井が元貴に攻撃を仕掛けて、弾き飛ばして…」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。4月21日(月)の放送では、生徒(リスナー)から届いたメッセージを紹介。4月5日(土)に配信リリースされた新曲「クスシキ」(アニメ「薬屋のひとりごと」第2期第2クールのオープニングテーマ)のMV(ミュージックビデオ)撮影エピソードを語りました。「クスシキ」のMV観ました! 世界観がすごくて、1回観ただけじゃ理解できなくて、何回も観返しました。何回観ても好奇心がそそられます。そこで質問です! 大森先生、若井先生、藤澤先生、それぞれ個人的に一番好きな場面はどこですか!(16歳)若井:俺はやっぱり登場シーンかな!大森:あそこ、かっこいいね! 僕がお城のところで印を結ぶのって、実はアドリブでやってるんだよね。若井:アドリブなんだって思うよね!大森:あと、2人が戦ってるときに、俺がこう見上げて「……!」ってなってるのは、特撮を経験している感じが出たなって思った!若井・藤澤:あ~!大森:"特撮の背中"(※)をしていた、俺が(笑)。なので、そこはすごく好きです! りょうちゃん(藤澤)はどうですか?(※)大森は、2024年に東映特撮ファンクラブで配信された「忍者戦隊カクレンジャー」の続編「忍者戦隊カクレンジャー 第三部・中年奮闘編」に出演した経験アリ。藤澤:3人が連続して戦闘アクションをおこなうシーンかな! 若井が元貴に攻撃を仕掛けて、弾き飛ばして。大森:で、あとからりょうちゃんが奇襲してきて。藤澤:あそこはMV撮影をおこないながら、合間でアクションを練習させてもらってね。ワイヤーも使ったりして、殺陣じゃないですけど、その楽しさが味わえたシーンだね!若井:ちゃんと声も出してたもんね!「うぉ~!」って。藤澤:回転し合って、元貴とタイミングをはかったりして。「アクションしてるな!」と感じた楽しいシーンでした!