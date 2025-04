“注意”されたことは「ポジティブに捉える」or「ネガティブに捉える」あなたはどっち？ 投票結果を発表！

“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)内で放送されているコーナー「どっちのCat or Dog」では、日常の素朴な疑問をテーマにした2択の質問をリスナーに投げかけ、投票してもらっています。今回の放送では、「注意されたことは……『ポジティブに捉える』or『ネガティブに捉える』、どっち?」というテーマで投票結果が発表されました。この日は、番組パーソナリティ・こもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)がお休みのため、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)が1人でお届けしました。アンジー教頭:これはもう、完全に“ネガティブ王国”の話ですね(笑)。この学校には、(“ネガティブ王国”の)王様(こもり校長)と女王(アンジー教頭)がいるということ。もう、校長なんて絶対ネガティブに捉えるタイプ! 間違いない! ……って、こんなこと言ったらまた怒られるかもしれないけど(笑)。でも、私もネガティブ派なの。注意されると、まず初めに「自分の行動を否定されたんだ……」って気持ちになっちゃう。でも、あとから「ああいう意味だったんだな」って理解できるようになると、少しずつ気持ちが切り替えられる。とはいえ、そこに至るまではやっぱり、しばらくネガティブな気持ちを引きずっちゃうかな。アンジー教頭:うん、でもこの結果を見て「やっぱりな」って思った。最初は、もっとポジティブに受け取る子のほうが多いのかなと思ったんだけど、やっぱこの学校の生徒のみんなだったら、一度はちょっとネガティブになる瞬間もあるんじゃないかな、と思った。ということで、それぞれの意見を紹介していきましょう!●「ポジティブに捉える」派・後からつらくなってしまうかもしれないから、あえてポジティブに捉えています。・注意されたってことは、見捨てられていない証拠。改善の余地があるってことだと思えるから。アンジー教頭:これはもう、超ポジティブな意見ですよ! 本当に大切な考え方。こうやって自分のなかで気持ちを切り替えていけるのって、すごい力だと思う。●「ネガティブに捉える」派・注意されると、“自分ってダメなんだ”って思ってしまいます。・注意された言葉を、3日くらい引きずっちゃいます……。アンジー教頭:大丈夫? その気持ち、すごくわかる。引きずれば引きずるほど、どんどんネガティブになっていっちゃうんだよね。でも、このコメントを見た瞬間、ふと、こもり校長の声が頭に再生された。きっと、校長も注意されたら、3日くらいは引きずるタイプなんじゃないかなって。私自身も、「やっぱり自分はダメなんだな」って思っちゃうことがあるから……だからこそ、どっちの気持ちもすごくよくわかる!――言葉ひとつで、心は揺れ動きます。でも、ネガティブでも、ポジティブでも、その受け止め方は人それぞれ。あなたはいかがですか?<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/