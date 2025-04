Mrs. GREEN APPLE大森元貴「それぞれが主人公だよね！」新曲『クスシキ』MV撮影秘話を明かす

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。4月21日(月)の放送では、生徒(リスナー)から届いたメッセージを紹介。4月5日(土)に配信リリースされた新曲「クスシキ」(アニメ「薬屋のひとりごと」第2期第2クールのオープニングテーマ)のMV(ミュージックビデオ)撮影エピソードを語りました。大森:今夜は僕達の新曲「クスシキ」のMVについて話していきたいと思います! 前回はレコーディングなどの裏話をしていきましたけども。ありがたいことに、生徒のみんなからMVに関する書き込みがたくさん届いているとのことで。今日はみんなのメッセージを読みながら、改めて「クスシキ」のMVについてお話をしていこうと思います! ということで、時間の限りチェックしていきましょう!クスシキのMV観ました! 大森先生のメイクが左右で異なっていたり、時計の歯車が場面によって違っていたりと、観れば観るほど発見があります。MVでの大森先生、若井先生、藤澤先生のモチーフは何ですか? また、大森先生のメイクが左右で違う理由を教えていただきたいです!(19歳)大森:まず、大森先生が左右で違うのは骨格の話ですね! メイクさんと「ちょっと左右違くない?」みたいな話になったけど、「面白いし、いっか!」みたいな。たまたまではあるんですよね。りょうちゃん(藤澤)のモチーフって何でした?藤澤:実は撮影する前に、ちゃんと裏設定みたいなものを作ってやりましたよね。それぞれ3人とも魔術を使える人たちではあるんだけれども、勢力というか、都のなかで司っているパワーが違うという設定でしたね!大森:そう!藤澤:僕は知力というか、政治を司っている設定でした。大森:そうだね! 若井は切れ者というか、クールキャラ。僕は、赤いオーラで素手から出るっていう。でも、それぞれが主人公だよね!藤澤:ね!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/