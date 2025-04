BMSG POSSE、オムニバスアルバム『TYOISM Vol.1(Deluxe Edition)』配信決定

BMSG POSSEによるオムニバスアルバム『TYOISM Vol.1 (Deluxe Edition)』が、4月28日(月)にデジタルリリースされることが決定した。

【画像】BMSG POSSE、初の単独公演(全9枚)

本アルバムは、昨年12月11日にリリースされた『TYOISM Vol.1』に収録された9曲をはじめ、peko、KennyDoes、テークエム(梅田サイファー)が参加した「MINNA BLING BLING -Remix-」、新曲としてBMSG TRAINEE・TAIKIとその実の父親であり、ラッパーでもあるTOMOHIが参加し初の親子コラボとなる「KARATE KID -Remix-」、そして、”BMSG POSSE”のシンガー・Aile The Shotaと、ダンス&ボーカルグループ”MAZZEL”から圧倒的な歌唱力を持つKAIRYUが参加しシンガー同士のコラボとなる新曲「Candle」が収録。

さらに、昨年開催されたBMSG FES24のチームソング3曲、ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTのSOTAと、世界的に活躍するトップダンサーRIEHATAが共演し、トップレベルのダンサーコラボとなる「Back On The Stage」が収録された全16曲のデラックスエディションとなっている。

<リリース情報>

BMSG POSSE

オムニバスアルバム『TYOISM Vol.1 (Deluxe Edition)』

2025年4月28日リリース

https://orcd.co/bmsgposse_tyoism01_dx

=収録曲=

1. Girlfriend (Prod. Chaki Zulu) / BMSG POSSE

2. ZOOM (Prod. ZEN (INIMI), Sunny (INIMI)) / SKY-HI, Novel Core, CHANGMO

3. New Chapter (Prod. Ryosuke ”Dr.R” Sakai) / BMSG ALLSTARS

4. MINNA BLING BLING (Prod. MONJOE) / BMSG POSSE

5. The Sun from the EAST (Prod. Ryosuke ”Dr.R” Sakai) / BMSG EAST

6. The Moon in the WEST (Prod. Ryosuke ”Dr.R” Sakai) / BMSG WEST

7. OVERDRIVE (Prod. ALYSA) / BMSG POSSE

8. Tokyo Night Dreaming feat. No Rome (Prod. No Rome) / SKY-HI, REIKO, No Rome

9. Girlfriend -Remix- (Prod. Chaki Zulu) / BMSG POSSE, JP THE WAVY, SALU

10. MINNA BLING BLING -Remix- (Prod. MONJOE) / BMSG POSSE, peko, KennyDoes, テークエム (梅田サイファー)

11. KARATE KID -Remix- (Prod. Bankroll Got It) / TAIKI, TOMOHI

12. Candle (Prod. MONJOE, LOAR) / Aile The Shota, KAIRYU (MAZZEL)

13. Memoria (Prod. Aile The Shota, MONJOE, LOAR, Hiromu) / BMSG MARINE

14. Glitch (Prod. Novel Core, Chaki Zulu) / BMSG GAIA

15. Swan's War (Prod. SKY-HI, Ryosuke "Dr.R" Sakai) / BMSG SKY

16. Back On The Stage (Prod. SKY-HI, Ryosuke ”Dr.R” Sakai) / SOTA (BE:FIRST), RIEHATA

BMSG HP : https://bmsg.tokyo/