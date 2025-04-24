PESとBIMによる共同名義シングル「大人モード」配信リリース決定

BIMが、先日活動再開を発表したRIP SLYMEのPESと制作した共同名義シングル「大人モード」を4月25日（金）に配信リリースする。
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2024年ミニアルバム『busy』をリリースし自身も所属するグループCreativeDrugStoreでの活動も行なっているBIM。PESと制作した共同名義シングル「大人モード」のプロデュースは昨年の楽曲「DNA feat. Kohjiya, PUNPEE」も担当していたRascalが制作。
また、4月28日（月）にはPESとBIMとのツーマンライブを渋谷WWW Xにて開催する。
＜リリース情報＞
PES, BIM
「大人モード」
2025年4月25日リリース
Label：SUMMIT, Inc.
Lyrics by PES, BIM
Produced by Rascal
Mixed&Mastered by D.O.I. for Daimonion Recordings
Art Work by BIM
℗© 2025 SUMMIT, Inc.
＜イベント情報＞
「PES × BIM 2MAN LIVE "OTONA MODE”」
2025年4月28日（月・祝前）渋谷WWWX
時間：開場：18:30 / 開演：19:30
出演：PES / BIM
チケット料金：前売り：¥5800 / 当日：¥6300
先行：2025年3月15日（土）10:00〜（先着）
一般：2025年4月2日（水）10:00〜
購入方法（e+独占）：https://eplus.jp/bim-pes/（先行/一般URL統一）
主催：ASOBiZM / SUMMIT
PES Official Site http://pepepes.com
BIM Official Site https://www.summit2011.net/bim/