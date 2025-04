乃木坂46賀喜遥香「超かっこ良かったな～！」対バンした緑黄色社会のライブに感動！

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。4月17日(木)の放送では、乃木坂46も出演した都市型フェス「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025」を振り返りました。賀喜:今年初開催の新しい都市型フェス「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025」に参加させていただいて、乃木坂46は初日の4月4日(金)に出演させていただきました!いろんなアーティストが4ヵ所の会場でライブをされていたのですが、私たちはKアリーナ横浜(神奈川県)で緑黄色社会先生と“対バン”という形でライブをさせていただきました。新しく始まったフェスの初日というすごくありがたいステージを任せていただいたので、みんなで“頑張ろうね!”って臨んだステージでした。ライブでは、乃木坂46の「君の名は希望」を緑黄色社会の長屋晴子さん(Vo/Gt)とコラボさせていただいたり、緑黄色社会さんのステージに乃木坂46のメンバーがお邪魔して「Mela!」を一緒に歌ったりして、本当に夢のようなステージでした! 普段は乃木坂46だけでライブをしているので、他の方と一緒にライブをするというのが新鮮でうれしかったです!私の立ち位置の目の前に、おそらく緑黄色社会ファンの女の子が2人いたんですよ。ペンライトとかも持っていなくて、乃木坂46のライブ中は控えめに乗りながら観てくれていて。「好きというのはロックだぜ!」のときに、みんなでタオルを回す流れがあるんですけど、そこで女の子たちが“あっ、みんなタオルを回してる……わぁ~!”って(タオルの代わりに)手を回してくれて(笑)!“かわいい~♡ ありがとうございます!”って思いながら楽しんでいました。賀喜:もう長屋さんの歌がうますぎて!「君の名は希望」のときも(長屋さんが歌うと)違う曲に聞こえるというか、もっとパワフルで力強い曲に聞こえて“すごい!”って思いながら聴き入っていました。あと、出番前に緑黄色社会先生と乃木坂46で写真を撮ることになって、メンバーの真ん中に長屋さんがいらっしゃって写真を撮ったんですけど、めちゃくちゃ美人! かわいいし、お肌もめっちゃきれいだし、髪の毛もツヤツヤで(笑)!私は斜め後ろのポジションにいたんですけど、あまりお話をしたことがなかったので“そんなにジロジロ見ちゃだめ……”と思いながら、めっちゃ横目で“チラ、チラ、あっかわいい……チラ、かわいい!”って見ちゃいました(笑)。こんなにかわいくて美人で、歌もめちゃくちゃ上手って……最強だな!! って思いながら(笑)。緑黄色社会先生のライブも裏で見させていただきましたが、本当にすごく盛り上がる楽曲だらけで見ていて楽しかった!「花になって」も披露されていて、そのときは私の隣にまゆたん(田村真佑)がいて、目の前に弓木奈於ちゃんがいて、その奥にさくちゃん(遠藤さくら)がいたんですけど、さくちゃんが楽屋の端っこでひっそりとライブを観ているなか、私は立ち上がって「フー!」ってノリノリで歌ったりしていました(笑)。あのときは完全にファンでした、超かっこ良かったな~!またご一緒できたらいいなって思いますし、こういうフェスだったり、対バンをさせていただく機会って貴重だなと思うので、また共演できるように乃木坂46も頑張りたいなって思いました! 去年もミセス(Mrs. GREEN APPLE)さんと対バンさせていただきましたが、そうやって、いろんな方の良いところをひっそり取り入れつつ、乃木坂46がもっと大きなグループになっていけるように頑張ります!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/