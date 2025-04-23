RIZE、全国ツアー横浜追加公演にOZROSAURUS出演決定

ロックバンド・RIZEが、6月より全国7都市を巡る「TOUR 2025 ”NOLU”」の初日横浜公演の翌日6月4日（水）に、KT Zepp Yokohama追加公演を発表した。
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また、ゲストアーティストとしてOZROSAURUSの出演が決定した。横浜公演だからこそ実現した、”雷”と”濱の大怪獣”の共演に注目が集まる。
「RIZE Tour 2025 "NOLU" - EXTRA SHOW - RIZE × OZROSAURUS」は各プレイガイドにて先行受付がスタートしている。
＜ライブ情報＞
RIZE LIVE TOUR 2025 "NOLU"
6月3日（火）KT Zepp Yokohama
6月4日（水）KT Zepp Yokohama with OZROSAURUS
6月6日（金）Zepp Nagoya
6月7日（土）Zepp Osaka Bayside
6月17日（火）Zepp DiverCity.（TOKYO）
6月22日（日）熊本 B.9 V1
6月27日（金）金沢 Eight Hall
7月3日（木）宮城 Blue Resistance
【プレイガイド先行】
ローチケ https://l-tike.com/rizeticket/
チケットぴあ https://w.pia.jp/t/rize-pr/
オフィシャルサイト https://www.triberize.net