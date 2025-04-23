RIZE、全国ツアー横浜追加公演にOZROSAURUS出演決定

ロックバンド・RIZEが、6月より全国7都市を巡る「TOUR 2025 ”NOLU”」の初日横浜公演の翌日6月4日（水）に、KT Zepp Yokohama追加公演を発表した。

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また、ゲストアーティストとしてOZROSAURUSの出演が決定した。横浜公演だからこそ実現した、”雷”と”濱の大怪獣”の共演に注目が集まる。

「RIZE Tour 2025 "NOLU" - EXTRA SHOW - RIZE × OZROSAURUS」は各プレイガイドにて先行受付がスタートしている。

＜ライブ情報＞

RIZE LIVE TOUR 2025 "NOLU"

6月3日（火）KT Zepp Yokohama

6月4日（水）KT Zepp Yokohama with OZROSAURUS

6月6日（金）Zepp Nagoya

6月7日（土）Zepp Osaka Bayside

6月17日（火）Zepp DiverCity.（TOKYO）

6月22日（日）熊本 B.9 V1

6月27日（金）金沢 Eight Hall

7月3日（木）宮城 Blue Resistance

【プレイガイド先行】

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オフィシャルサイト　https://www.triberize.net