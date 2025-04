Mrs. GREEN APPLE大森元貴「『天てれ』って、誰もが通るというか…」NHK Eテレ『天才てれびくん』のコーナーに楽曲提供で歓喜

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。4月21日(月)の放送では、大森がNHK Eテレの人気番組「天才てれびくん 」の音楽コーナー「MTK(Music Terebi Kun)」へ楽曲提供した新曲「こたえあわせ」について語りました。大森:解禁事がたくさんあります!(NHK Eテレ)「天才てれびくん」(の音楽コーナー「MTK(Music Terebi Kun)」)に私、大森元貴が提供させていただきましたー!藤澤:「天才てれびくん」ですよ!大森:「天てれ」だよ~!若井:「天てれ」!!大森:りょうちゃん(藤澤)は誰の代ですか?藤澤:前田公輝さんの代(※2003年~2006年までNHK教育テレビ「天才てれびくんMAX」で、てれび戦士として3年間出演)もめちゃくちゃ好きで……!大森:あー!「天てれ」って、もう誰もが通るというか。「天てれ」って言うと「あー!」ってなりますからね。すごく嬉しいです! 今回、ギター、ベース、ドラムを担当しています。若井:すごくない!?大森:てれび戦士による「こたえあわせ」のMV(ミュージックビデオ)も、NHKの公式YouTubeチャンネルに(アップされています)! これ私、お風呂に入るときにいつも流しています。若井:そうなんだ! ずっとループで?大森:「いいな~」って。若井:いいね!大森:やっぱり、子どもが歌っているからこそいいよね! 寂しげな、というかさ。ちょっと単調な曲を子どもの元気いっぱいの声で歌うのが、なんともぐっとくるものがあるな、と思って。みなさん、聴いてくださいね!そして、REC(レコーディング)のディレクションをつとめました私の制作裏側も、22日(火)夕方5時半から、Eテレ「天才てれびくん」でオンエアされます(※現在は終了。放送後1週間は「NHKプラス」にて見逃し配信あり)。チェックしてください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/