DYGL、新しい方向を定義づけるシングル「Big Dream」配信リリース決定

DYGLが、ニューシングル「Big Dream」を4月23日に配信リリースすることを発表した。

同楽曲は、4枚のアルバムを経て、1枚目のEP『Don't Know Where It Is』とリンクするようなシンプルで直球のロックに立ち返った新しい方向を定義づける一曲。バンド初期から持っていた音楽の持つ身体的なエネルギーを強調しながら、4枚のアルバムを経たことによる音楽的なアプローチ両面を詰め込んでいる。シンプルなリフレインが少しずつ高揚感を煽り、後半に大きな変化が訪れる。純粋な情熱や好奇心すら陳列され、商品化されてしまう世の中で、純粋な夢を描くことがどんどんと難しくなってきている世の中でも、その変化への期待感が生きる糧となることを忘れないように。その身体的な喜びを、音と歌詞両面で表現した1曲となっているとのこと。

今作のレコーディングはRemi Wolf、Duckwrth、Masegoなども手掛けるUS・LAで活動するエンジニア Stephanie ”Slozzaa" LozaがREC~MIX・マスタリングまで手掛ける。

<リリース情報>

DYGL

new single『Big Dream』

2025年4月23日(水)リリース

https://dayglo.lnk.to/dygl_bigdream

Written by Nobuki Akiyama, Yosuke Shimonaka, Kohei Kamoto, Yotaro Kachi, Kento Suzuki

Words by Nobuki Akiyama

All songs produced & arranged by DYGL

All songs recorded, mixed & mastered by Stephanie ”Slozzaa" Loza

Artwork by Jordanne Chant

<ライブ情報>

DYGL"Tour Spring 2025"

名古屋|CLUB QUATTRO

日程:2025年5月22日(木)

OPEN/START : 18:30/19:30

お問合せ : JAILHOUSE 052-936-6041

大阪|UMEDA CLUB QUATTRO

日程:2025年5月23日(金)

OPEN/START : 18:30/19:30

お問合せ : SMASH WEST 06-6535-5569

東京|LIQUIDROOM

日程:2025年5月30日(金)

OPEN/START : 18:30/19:30

お問合せ: SMASH 03-3444-6751

沖縄|NAHA OUTPUT

- OUTPUT 13th Anniversary -

日程:2025年6月1日(日)

OPEN/START : 17:30/18:00

お問合せ: OUTPUT 098-943-7031

<TICKET>

▼一般 前売 ¥5000 スタンディング(税込/Plus Drink Fee)

▼Under22 前売 ¥4000 スタンディング(税込/Plus Drink Fee)

▼Under18 前売 ¥2000 スタンディング(税込/Plus Drink Fee)

※チケット:1人4枚まで購入可能

※未就学児童は保護者同伴で入場無料。小学生以上チケット必要。

<Under18/22 チケット注意事項>

※入場時に生年月日の確認を実施いたしますので必ず身分証をご持参下さいませ。

※身分証を忘れた場合、通常チケット代(¥5,000)との差額をその場にていただきます。

チケットは各プレイガイドで発売中

主催:SMASH / SMASH WEST / JAILHOUSE / OUTPUT

企画制作:BAYON PRODUCTION / BIAS & RELAX adv.

DYGL official web |https://dayglotheband.com/