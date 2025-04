乃木坂46賀喜遥香「桜の下にタンポポが咲いていたり…」春になって感じた"幸せ"とは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。4月10日(木)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを紹介。ここでは“春に必ずすること”について語りました。<リスナーからのメッセージ>「遥香先生は、春が終わる前にやりたいことや春に必ずおこなうルーティンはありますか? もしあったら教えてください!」賀喜:春に必ずするルーティンか~。でも、桜は毎年見に行っていますね! 今年はまだ桜の下でご飯を食べて……みたいなことはしていないんですけど、昨日、外を歩いていたら桜がいっぱい咲いているところがあったので、その近くをお散歩したりしました! 川の横に桜があったんですけど、その川で鴨が泳いでいるのを見て“気持ち良さそうだな、あったかいんだろうな”と思ったり、桜の下にタンポポが咲いていたりして。春のお散歩って、そういう一つひとつに幸せを感じるんですよね。春は気候も気持ちいいんですけど、ただ花粉症だけ……(苦笑)。花粉症のお薬を飲んだとしても発症しちゃうから、お散歩も長い時間はできないけど、桜は毎年見に行っています!だから、今年も……もう散っちゃうかな? でもお花見は行きたいですね。メンバーと「お花見しようね」っていう約束だけはしているので、叶えたら言いますね! 皆さんもまだまだ一緒に春を楽しみましょう!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/