鈴木実貴子ズ、高田渡カバー曲「生活の柄」MV公開

鈴木実貴子ズが4月16日にリリースした配信シングル「風に吹かれて」収録の全曲が配信スタートした。

配信シングル「風に吹かれて」には、エレファントカシマシのカバー曲「風に吹かれて」に加え、きのこ帝国「春と修羅」、高田渡「生活の柄」のカバー曲の計3曲が収録されている。

また、合わせて、高田渡のカバー曲「生活の柄」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。「風に吹かれて」MVに引き続き、クリエーターの上保昂大が監督を務めた本作は、ライブハウスの楽屋で撮影され、普段のライブ前の”素の鈴木実貴子ズ”を見ることができる。

＜リリース情報＞

鈴木実貴子ズ

️デジタルシングル「風に吹かれて」

2025年4月16日配信スタート

=収録曲=

1. 風に吹かれて　※先行配信中

2. 春と修羅　※4/16配信スタート

3. 生活の柄　※4/16配信スタート

https://lnk.to/kazenifukarete

＜ライブ情報＞

「あばら」ツアー

2025年3月31日（月）京都・Live House nano

→延期：2025年7月3日（木）京都・Live House nano

2025年5月09日（金）福島・いわきSONIC　w/ FRIDAYZ / 常磐シーサイダーズ

2025年5月10日（土）宮城・仙台FLYING SON

2025年5月16日（金）京都・磔磔　w/ bacho

2025年6月13日（金）愛知・名古屋HUCK FINN

2025年6月21日（土）北海道・札幌KLUB COUNTER ACTION w/ LOSTAGE

2025年6月28日（土）東京・下北沢SHELTER　※SOLD OUT

https://vintage-rock.com/artists_events/suzukimikikozu/

鈴木実貴子ズ Official HP　https://mikikotomikikotomikiko.jimdofree.com