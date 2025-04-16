DJ CHARI、総勢13名のMCと7名のプロデューサー参加の新作EPリリース

東京を中心に活動し注目を集めるDJ/プロデューサー：DJ CHARIが、新作EP『THE KILLER CUTS』を4月18日（金）にリリースする。
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同作は、先行配信されていた「なんとも思ってねぇfeat. LEX, Choppa Capone & 1MILL (Prod. GooDee)」・「ナシからアリ feat. MIKADO & Fuji Taito (Prod. Homunculu$)」を含む全7曲を収録。総勢13名のMC・7名のプロデューサーが参加した豪華作品となっている。
そんなDJ CHARIは盟友DJ TATSUKIとともに、HIP HOP DJとしては初となる単独武道館公演を10月29日（水）に開催する。
＜リリース情報＞
DJ CHARI
先行シングル「ナシからアリ」
DJ CHARI
NEW EP『THE KILLER CUTS』
=収録曲=
1. No Rules feat. MaRI & OZworld (Prod. GooDee)
2. ナシからアリfeat. MIKADO & Fuji Taito (Prod. Homunculu$)
3. ⾸都⾼速 feat. Yvng Patra & Hideyoshi (Prod. Oddy lozy)
4. Seiko Watch feat. lj & JAKEN (Prod. dubby bunny)
5. Wake up feat. COBE J (Prod. R.I.K)」
6. 火をつけよう feat. YDIZZY (Prod. DJ RYO-TA & BLOOD BOY)
7. なんとも思ってねぇ feat. LEX, Choppa Capone & 1MILL (Prod. GooDee)
Artwork : DOPE
Label : INNER WORLD / Futilus