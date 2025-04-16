DJ CHARI、総勢13名のMCと7名のプロデューサー参加の新作EPリリース

東京を中心に活動し注目を集めるDJ/プロデューサー：DJ CHARIが、新作EP『THE KILLER CUTS』を4月18日（金）にリリースする。

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同作は、先行配信されていた「なんとも思ってねぇfeat. LEX, Choppa Capone & 1MILL (Prod. GooDee)」・「ナシからアリ feat. MIKADO & Fuji Taito (Prod. Homunculu$)」を含む全7曲を収録。総勢13名のMC・7名のプロデューサーが参加した豪華作品となっている。

そんなDJ CHARIは盟友DJ TATSUKIとともに、HIP HOP DJとしては初となる単独武道館公演を10月29日（水）に開催する。

＜リリース情報＞

DJ CHARI

先行シングル「ナシからアリ」

https://linkco.re/9rQzZgDz

DJ CHARI

NEW EP『THE KILLER CUTS』

https://linkco.re/MDv5em8T

=収録曲=

1. No Rules feat. MaRI & OZworld (Prod. GooDee)

2. ナシからアリfeat. MIKADO & Fuji Taito (Prod. Homunculu$)

3. ⾸都⾼速 feat. Yvng Patra & Hideyoshi (Prod. Oddy lozy)

4. Seiko Watch feat. lj & JAKEN (Prod. dubby bunny)

5. Wake up feat. COBE J (Prod. R.I.K)」

6. 火をつけよう feat. YDIZZY (Prod. DJ RYO-TA & BLOOD BOY)

7. なんとも思ってねぇ feat. LEX, Choppa Capone & 1MILL (Prod. GooDee)

Artwork : DOPE

Label : INNER WORLD / Futilus