Stray Kids、JAPAN 3rd Mini Album『Hollow』リリース決定

Stray Kidsが、JAPAN 3rd Mini Album『Hollow』を6月18日にリリースすることを発表した。

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一昨年、日本ではNHK「紅白歌合戦」に初出場を果たし、JAPAN 1st EPはK-POPボーイズグループ史上、日本デビューから最速のミリオンヒットを記録、昨年12月に発売した韓国アルバム『合 （HOP）』では、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」6作連続初登場1位という全世界のアーティスト史上初の快挙を達成するなど、全世界から注目を集める”全米No.1ボーイズグループ”Stray Kids。

アルバムのタイトルは『Hollow』で、日本作品としては約3年ぶりとなる待望のミニアルバムとなる。今作は、【初回生産限定盤A（CD＋Blu-ray）】、【初回生産限定盤B（CD＋スペシャルZINE）】、【通常盤初回仕様（CD only）】に加え、【期間生産限定盤 （CD＋ビジュアルカードセット）】、そして、各メンバーそれぞれの【FANCLUB会員限定盤（CD Only）】8形態を加えた、全12形態でリリースが決定。メインビジュアルの公開に先駆けて、ティザービジュアルが公開されている。

Stray Kidsは、先月3月18日（水）に、日本デビュー5周年を迎えたばかり。今作、6月18日（水）にリリースとなるJAPAN 3rd Mini Album『Hollow』は、日本デビュー5周年イヤー最初の日本作品となる。

現在、Stray Kidsは、全世界34の国・地域にて55公演におよぶ”自身最大規模”のワールドツアーの真っただ中。今回のワールドツアーで、全世界220万人を動員し、K-POP史上最多となる新記録を樹立する見通しだ。日本では、追加公演として、日本で初となるスタジアム公演の開催が決定している。2025年、5月10日（土）、11日（日）、17日（土）、18日（日）の4日間にわたり、全4公演、静岡エコパスタジアムにて開催となる。Stray Kidsが、日本のスタジアムにてライブを開催するのは今回が初めてとなる。

＜リリース情報＞

Stray Kids

JAPAN 3rd Mini Album『Hollow』

2025年6月18日（水）発売

ご予約はコチラ：https://straykids.lnk.to/dmCUaj

FANCLUB会員限定盤の詳細はコチラ https://www.straykidsjapan.com/info/archive/?572939

＊24P PHOTO BOOK （Type A）

＊オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様

＊フォトカードA （メンバー別全16種より2枚ランダム封入）

＊オリジナルIDフォトA （メンバー別全8種より1枚ランダム封入）

＊Blu-ray 収録内容

※後日発表いたします

＊32P PHOTO BOOK （Type B）

＊スペシャルZINE 20P （メンバー手書きメッセージ付）

＊オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様

＊フォトカードB （メンバー別全16種より2枚ランダム封入）

＊オリジナルIDフォトB （メンバー別全8種より1枚ランダム封入）

＊ステッカーシート1枚

＊12P PHOTO BOOK

＊フォトカードC （メンバー別全8種より1枚ランダム封入） ※初回仕様のみ封入

＊8P LYRIC BOOK

＊オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様

＊ビジュアルカードセット （メンバーソロ両面絵柄8枚＋メンバー集合絵柄1枚/180×130mm）

＊フォトカードD （メンバー別全8種より1枚ランダム封入） ※初回仕様のみ封入

＊ブロマイドカード （メンバー別全8種より1枚ランダム封入） ※初回仕様のみ封入

【FANCLUB会員限定盤】 8形態

※Stray Kids OFFICIAL FANCLUB「STAY JAPAN」または「STAY JAPAN MOBILE」会員限定（完全受注生産限定商品となります）

＊12P PHOTO BOOK （バンチャン絵柄）

＊スペシャル両面フォトカード （バンチャン絵柄全2種より1枚ランダム封入）

＊ブックレットサイズオリジナル両面カード （バンチャン絵柄2枚封入）

＊オリジナルIDフォトFC盤スペシャル （バンチャン絵柄全2種より1枚ランダム封入）

＊12P PHOTO BOOK （リノ絵柄）

＊スペシャル両面フォトカード （リノ絵柄全2種より1枚ランダム封入）

＊ブックレットサイズオリジナル両面カード （リノ絵柄2枚封入）

＊オリジナルIDフォトFC盤スペシャル （リノ絵柄全2種より1枚ランダム封入）

＊12P PHOTO BOOK （チャンビン絵柄）

＊スペシャル両面フォトカード （チャンビン絵柄全2種より1枚ランダム封入）

＊ブックレットサイズオリジナル両面カード （チャンビン絵柄2枚封入）

＊オリジナルIDフォトFC盤スペシャル （チャンビン絵柄全2種より1枚ランダム封入）

＊12P PHOTO BOOK （ヒョンジン絵柄）

＊スペシャル両面フォトカード （ヒョンジン絵柄全2種より1枚ランダム封入）

＊ブックレットサイズオリジナル両面カード （ヒョンジン絵柄2枚封入）

＊オリジナルIDフォトFC盤スペシャル （ヒョンジン絵柄全2種より1枚ランダム封入）

＊12P PHOTO BOOK （ハン絵柄）

＊スペシャル両面フォトカード （ハン絵柄全2種より1枚ランダム封入）

＊ブックレットサイズオリジナル両面カード （ハン絵柄2枚封入）

＊オリジナルIDフォトFC盤スペシャル （ハン絵柄全2種より1枚ランダム封入）

＊12P PHOTO BOOK （フィリックス絵柄）

＊スペシャル両面フォトカード （フィリックス絵柄全2種より1枚ランダム封入）

＊ブックレットサイズオリジナル両面カード （フィリックス絵柄2枚封入）

＊オリジナルIDフォトFC盤スペシャル （フィリックス絵柄全2種より1枚ランダム封入）

＊12P PHOTO BOOK （スンミン絵柄）

＊スペシャル両面フォトカード （スンミン絵柄全2種より1枚ランダム封入）

＊ブックレットサイズオリジナル両面カード （スンミン絵柄2枚封入）

＊オリジナルIDフォトFC盤スペシャル （スンミン絵柄全2種より1枚ランダム封入）

＊12P PHOTO BOOK （アイエン絵柄）

＊スペシャル両面フォトカード （アイエン絵柄全2種より1枚ランダム封入）

＊ブックレットサイズオリジナル両面カード （アイエン絵柄2枚封入）

＊オリジナルIDフォトFC盤スペシャル （アイエン絵柄全2種より1枚ランダム封入）

JAPAN Official Site : https://www.straykidsjapan.com