Mrs. GREEN APPLE、乃木坂46、HANA、ME:I…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（4月12日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00~13:53)。4月12日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(4月12日(土)付)を発表しました。初登場! 4月3日(木)にデジタル配信されたINIの新曲がランクイン。INIの公式YouTubeチャンネルには、TOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」のパーソナリティをつとめている髙塚大夢(たかつか・ひろむ)がプロデュースを手掛けたオリジナル楽曲「Piece」がアップされています。先週2位から7ランクダウン↓ 4月12日(土)から「サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025『THANK YOU SO MUCH!!』」ドーム公演がスタート。ファイナルは5月29日(木)に東京ドームで開催されます。先週10位から2ランクアップ↑ これで7週連続のトップテン入り! 遠山が「メンバーの菊池風磨さんはTOKYO FMを聴いてくれていて、私の名前もいろんな番組で出していただいてうれしい限りなんですけど、ちゃんとお会いしたことはないので、この番組でお話できたらうれしいなと思っております!」とラブコールを送っていました。初登場! 4月5日(土)の放送では、番組ゲストに来てくれたLaura day romance(ローラデイロマンス)。同曲は、アニメ「アン・シャーリー」のエンディング・テーマに起用されています。先週3位から3ランクダウン↓ メンバーのジェシーと俳優・福本莉子がW 主演を務める映画「お嬢と番犬くん」の主題歌。本日14日はLIVE TOUR 2025「YOUNG GOLD」のツアーファイナルが愛知県・バンテリンドーム ナゴヤで開催されます。初登場! デビュー2年目のME:I(ミーアイ)の配信サードシングルが、CD発売前(4月16日(水)リリース)にも関わらず早くもランクイン!初登場! 2024年5月に結成された仙台出身の4人組バンド・BILLY BOO(ビリーブー)。同曲は、アニメ「謎解きはディナーのあとで」のエンディング・テーマになっています。先週1位から2ランクダウン↓ 3月26日(水)にリリースされた38枚目のシングル。4月9日(水)には、Wセンターをつとめる井上和(いのうえ・なぎ)と中西アルノ(なかにし・あるの)が、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で同曲をパフォーマンスしている動画が公開されました。初登場! アニメ「薬屋のひとりごと」第2期第2クール オープニング・テーマ。TOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」のなかで、大森元貴(Vo./Gt.)が同曲の好きな歌詞について語っています。そして、今週の第1位は……?初登場! オーディション番組「No No Girls」から誕生した、ラッパー・シンガーのちゃんみながプロデュースする7人組ガールズグループ・HANA(ハナ)。同曲は、4月23日(水)にCDでもリリースされるメジャーデビューシングルです。――番組ではほかにも、ゲストパートにシンガーソングライターのmiwaさんが登場。3月26日(水)にリリースされたデビュー15周年記念ベストアルバム『miwa』のお話などを伺いました。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00~13:53パーソナリティ:グランジ・遠山大輔、潮紗理菜番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/