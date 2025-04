ボノボ、フローティング・ポインツ、カマシ・ワシントンによる『LAZARUS ラザロ』サントラ配信開始

カマシ・ワシントン、フローティング・ポインツ、ボノボの3アーティストによる新アニメ・シリーズ『LAZARUS ラザロ』のサウンドトラックが、4月11日(金)に全曲配信スタートした。

渡辺信一郎監督により、フル・アルバム・サイズでのサウンドトラックの作曲依頼を受けた3アーティストたちが描き出すのはここに完成した3つの異なるリスニング体験であり、スリリングなSF物語にダイナミックなサウンドスケープを提供している。

『LAZARUSラザロ』のオープニング・テーマ「Vortex」を作曲・演奏しているマルチ・インストゥルメンタリスト、作曲家、バンドリーダーのカマシ・ワシントンは、彼の名人芸ともいえるサックス・ソロが印象的な壮大なアンサンブルのジャズ・ナンバーでシリーズを盛り上げる。一方、プロデューサー兼DJのボノボは、煌めくエレクトロニック・シンセと温かみあるオーガニック・インストゥルメントを融合させたドリーミーで雰囲気たっぷりの楽曲を聞かせる。そして、プロデューサーであり作曲家のFLOATING POINTSがジャンルを超えたエレクトロニック・ミーツ・ジャズ・ミュージックでサウンドスケープを完成させ、スクリーンのストーリーに別次元の彩りを添えている。

<リリース情報>

2025年4月11日(金)3タイトル全曲配信開始

カマシ・ワシントン(全11曲)、フローティング・ポインツ(全6曲)、ボノボ(全15曲)

LAZARUS (ADULT SWIM ORIGINAL SERIES SOUNDTRACK) BY KAMASI WASHINGTON

https://KamasiWashingtonJP.lnk.to/LazarusOST

TRACKLISTING (全11曲)

1. Lazarus

2. Vortex

3. Magical Distance

4. Relativity

5. Lie in Memory

6. Followers Dream

7. Sageness

8. Cold Slaw

9. Hard Way to Wonder

10. Discovery

11. Rumor Has It

LAZARUS (ADULT SWIM ORIGINAL SERIES SOUNDTRACK) BY FLOATING POINTS

https://FloatingPointsJP.lnk.to/LazarusOST

TRACKLISTING (全6曲)

1. Mirror Pursuit (ft. Zongamin, Valentina Magaletti, Miriam Adefris)

2. Total Eclipse (ft. Miriam Adefris)

3. Wires (Lazarus version)

4. Ajar (ft. Zongamin, Valentina Magaletti, Miriam Adefris)

5. Topaz (ft. Zongamin, Valentina Magaletti, Miriam Adefris)

6. Dexion

LAZARUS (ADULT SWIM ORIGINAL SERIES SOUNDTRACK) BY BONOBO

https://BonoboJP.lnk.to/LazarusOST

TRACKLISTING (全15曲)

1. Prologue

2. Northport

3. Rippling

4. Beyond the Sky (ft. Nicole Miglis)

5. Babylonia

6. Dark Will Fall (ft. Jacob Lusk)

7. Prophets

8. Angeles

9. Rings

10. Landfall

11. Hapuna

12. New Prophets

13. Aerials

14. Drifting

15. Hearts