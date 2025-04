Saucy Dog石原慎也「俺が言ったら通っちゃいました（笑）」ホールツアーのタイトルに込めた思いとは？

3人組ロックバンド「Saucy Dog(サウシードッグ)」の石原慎也(Vo/Gt)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」(毎週火曜 23:08頃〜)。

4月8日(火)の放送では、4月9日(水)から開催されるホールツアー「Saucy Dog HALL TOUR 2025 ONE FOR hALL, hALL FOR ONE one TOUR」について語りました。

<リスナーからのメッセージ>

ホールツアーのタイトルが「Saucy Dog HALL TOUR 2025 ONE FOR hALL, hALL FOR ONE one TOUR」と決まりましたね。4月からのツアーが本当に楽しみで仕方ないです。このツアータイトルですが、なぜ“h”が小文字なんでしょうか?(18歳)

<石原からのメッセージ>

英語で「One for all, all for one」っていう、ことわざみたいなあるじゃん? 日本語だと「1人はみんなのために、みんなは1人のために」っていう意味の。その気持ちを持ちつつ、「One for all」の“all”に“h”を足したらホールじゃん、みたいな。でも、大文字の“H”でやるとOne for all, all for oneのよさもなくなっちゃいそうだったんで、小文字にした。

俺ら、Saucy Dogで初の全国ワンマンツアーを「one-one TOUR 2018」と言ったんですよ。だから、「ONE FOR hALL, hALL FOR ONE one TOUR」にしたらいいんじゃないって、俺が言ったら通った! 通っちゃいました(笑)。

というわけで全国ホールツアー、ぜひみんなに見てもらいたいね! 楽しみにしててね!

