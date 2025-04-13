　2025明治安田J3リーグ第9節が12日と13日に行われた。

　首位のFC大阪は、オウンゴールの1点を守り抜いてヴァンラーレ八戸を下し、2試合ぶり白星。追いかける鹿児島ユナイテッドFCはアスルクラロ沼津から先制点を守りきれずに引き分けた。

　昇格組同士の対戦は、栃木シティに軍配が上がった。土佐陸翼が2ゴールを挙げると、田中パウロ淳一とピーター・ウタカ、奥井諒もゴールネットを揺らし、高知ユナイテッドSCに5－0で完勝。栃木Cは7戦無敗で2位に浮上した。

　ツエーゲン金沢はパトリックの2ゴールで奈良クラブを2－1で撃破。松本山雅FCは田中想来の2ゴールでカマタマーレ讃岐を破り、前節の大敗を引きずらずに3試合ぶり白星を掴んだ。

　栃木SCに4試合ぶりの白星を献上したFC岐阜は6戦未勝利。SC相模原はザスパ群馬に追いつかれ、5試合ぶりの勝ち点「3」を逃した。

　今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J3第9節

▼4月12日（土）
福島ユナイテッドFC　1－0　ギラヴァンツ北九州
FC大阪　1－0　ヴァンラーレ八戸
テゲバジャーロ宮崎　2－1　ガイナーレ鳥取

▼4月13日（日）
AC長野パルセイロ　1－1　FC琉球
鹿児島ユナイテッドFC　1－1　アスルクラロ沼津
SC相模原　1－1　ザスパ群馬
ツエーゲン金沢　2－1　奈良クラブ
FC岐阜　0－1　栃木SC
カマタマーレ讃岐　0－2　松本山雅FC
高知ユナイテッドSC　0－5　栃木シティ

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　FC大阪（19／＋5）
2位　栃木C（18／＋7）
3位　鹿児島（16／＋7）
4位　北九州（15／＋5）
5位　宮崎（15／＋3）
6位　金沢（14／＋3）
7位　福島（14／＋2）
8位　奈良（13／＋1）
9位　八戸（11／0）
10位　栃木SC（11／－1）
11位　讃岐（10／－2）
12位　長野（10／－3）
13位　琉球（9／－1）
14位　高知（9／－2）
15位　松本（9／－2）
16位　群馬（9／－4）
17位　相模原（9／－5）
18位　沼津（8／0）
19位　岐阜（6／－6）
20位　鳥取（6／－7）

◆■J3第10節の対戦カード

▼4月18日（金）
14:00　FC大阪　vs　群馬

▼4月19日（土）
14:00　奈良　vs　沼津

▼4月20日（日）
13:00　八戸　vs　長野
13:00　福島　vs　高知
14:00　栃木SC　vs　金沢
14:00　松本　vs　栃木C
14:00　岐阜　vs　讃岐
14:00　鳥取　vs　鹿児島
14:00　北九州　vs　相模原
17:00　琉球　vs　宮崎

【ハイライト】FC大阪 vs ヴァンラーレ八戸