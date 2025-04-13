2025明治安田J3リーグ第9節が12日と13日に行われた。
首位のFC大阪は、オウンゴールの1点を守り抜いてヴァンラーレ八戸を下し、2試合ぶり白星。追いかける鹿児島ユナイテッドFCはアスルクラロ沼津から先制点を守りきれずに引き分けた。
昇格組同士の対戦は、栃木シティに軍配が上がった。土佐陸翼が2ゴールを挙げると、田中パウロ淳一とピーター・ウタカ、奥井諒もゴールネットを揺らし、高知ユナイテッドSCに5－0で完勝。栃木Cは7戦無敗で2位に浮上した。
ツエーゲン金沢はパトリックの2ゴールで奈良クラブを2－1で撃破。松本山雅FCは田中想来の2ゴールでカマタマーレ讃岐を破り、前節の大敗を引きずらずに3試合ぶり白星を掴んだ。
栃木SCに4試合ぶりの白星を献上したFC岐阜は6戦未勝利。SC相模原はザスパ群馬に追いつかれ、5試合ぶりの勝ち点「3」を逃した。
今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。◆■J3第9節
▼4月12日（土）
福島ユナイテッドFC 1－0 ギラヴァンツ北九州
FC大阪 1－0 ヴァンラーレ八戸
テゲバジャーロ宮崎 2－1 ガイナーレ鳥取
▼4月13日（日）
AC長野パルセイロ 1－1 FC琉球
鹿児島ユナイテッドFC 1－1 アスルクラロ沼津
SC相模原 1－1 ザスパ群馬
ツエーゲン金沢 2－1 奈良クラブ
FC岐阜 0－1 栃木SC
カマタマーレ讃岐 0－2 松本山雅FC
高知ユナイテッドSC 0－5 栃木シティ
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 FC大阪（19／＋5）
2位 栃木C（18／＋7）
3位 鹿児島（16／＋7）
4位 北九州（15／＋5）
5位 宮崎（15／＋3）
6位 金沢（14／＋3）
7位 福島（14／＋2）
8位 奈良（13／＋1）
9位 八戸（11／0）
10位 栃木SC（11／－1）
11位 讃岐（10／－2）
12位 長野（10／－3）
13位 琉球（9／－1）
14位 高知（9／－2）
15位 松本（9／－2）
16位 群馬（9／－4）
17位 相模原（9／－5）
18位 沼津（8／0）
19位 岐阜（6／－6）
20位 鳥取（6／－7）
▼4月18日（金）
14:00 FC大阪 vs 群馬
▼4月19日（土）
14:00 奈良 vs 沼津
▼4月20日（日）
13:00 八戸 vs 長野
13:00 福島 vs 高知
14:00 栃木SC vs 金沢
14:00 松本 vs 栃木C
14:00 岐阜 vs 讃岐
14:00 鳥取 vs 鹿児島
14:00 北九州 vs 相模原
17:00 琉球 vs 宮崎