グリーン・デイ、コーチェラ初登場にして完全勝利　「俺はMAGAに加担しない」と政治的メッセージも

日本時間4月13日に開催されているコーチェラ・フェスの2日目。グリーン・デイ(Green Day)はメインステージに登場し、キャリアを総ざらいするセットリストで観客を熱狂させた。

待望のヘッドライナー公演が始まる前から、コーチェラの会場の熱気はすでにピークに達していた。約1時間前には、チャーリーXCXがロード、ビリー・アイリッシュ、トロイ・シヴァンをゲストに迎え、サプライズ満載のセットで観客を熱狂の渦に巻き込んでいた。そしてその直後、クレイロのステージが始まる前には、バーニー・サンダース上院議員が登場。情熱的な政治演説を行い、フェス参加者に「無関心でいることの危険性」と「この国の未来のために闘うべきだ」と強く訴えた。

そうした一連の熱狂を経て、カリフォルニア出身のロックバンドが登場した頃には、観客はすっかり興奮しきっていた。カウントダウンのあと、バンドは「American Idiot」の爆発的な演奏で一気に会場を巻き込み、ファンは歌詞の一言一句を叫ぶようにシンガロング。フロントマンのビリー・ジョー・アームストロング率いる彼らは、曲中の歌詞を「Im not part of the MAGA agenda(俺はMAGAに加担しない)」に変え、政治的メッセージを強調した。

ただし、それ以外では長々としたスピーチや政治的な語りは控えめだった。バンドのメッセージはすでに楽曲そのものに込められており、この夜の最大の目的は何よりも「とにかく全力で盛り上げる」こと。グリーン・デイにとってコーチェラ出演はこれが初。なおビリーは2014年にリプレイスメンツと、今年4月12日(日本時間)の初日にはゴーゴーズと、コーチェラでそれぞれ共演している。

「Know Your Enemy」では、ビリーがジャンプする観客の波に目をやりながら「スペシャルゲストが必要だ」と観客を指さし、「今すぐそっち行くよ」と宣言。数秒後、歌詞をしっかり覚えていた女性ファンを見つけてステージに招き入れた。彼女は感極まって涙を浮かべつつ、ビリーと一緒に歌い上げた。

セットリストはまるでキャリアのハイライト集。「Brain Stew」「Boulevard of Broken Dreams」など、時代を超えて愛されてきた名曲が次々と披露された。なかでも「Minority」から「Basket Case」「When I Come Around」へと続く流れは圧巻。グリーン・デイというバンドの長寿と不動の存在感を、あらためて観客に印象づける瞬間だった。

一時だけトーンを落とし、トム・ペティの「Free Fallin」を数小節カバー。それをきっかけに2004年のエモーショナルなバラード「Wake Me Up When September Ends」へと移行。そしてすぐに「Jesus of Suburbia」でテンションを再び引き上げる。観客は大合唱で応えた。さらに同曲では歌詞を「runnin away from pain like the kids from Palestine(パレスチナの子どもたちのように痛みから逃げる)」と変更し、ここでも政治的メッセージをにじませた。

最新アルバム『Saviors』収録の「Bobby Sox」では、紙吹雪が舞うなかビリーが「ありがとう!」を連呼。「信じられない夜だよ!」と興奮を露わにする場面も。これで終わりかと思いきや、最後にもうひとつサプライズが残されていた。

観客の中から「ギター弾ける!」と主張する男性ファンをステージに招き、名曲「Good Riddance (Time of Your Life)」を彼に演奏させることに。彼は見事に演奏を決め、ビリーが歌で寄り添いながらセットを締めくくった。

ラストは花火と火柱が夜空を彩り、観客の「グリーン・デイ!」コールがいつまでも鳴り響いていた。グリーン・デイ、コーチェラ初登場にして完全勝利の一夜だった。

※グリーン・デイのステージはコーチェラ公式配信で巻き戻し再生可能(日本時間14日のコーチェラ3日目配信が始まるまで)