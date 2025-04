バーニー・サンダース、コーチェラでクレイロ出演前に「正義のために闘おう」と演説。その背景とは？

日本時間4月13日に開催されたコーチェラ・フェスの2日目。バーモント州選出のバーニー・サンダース上院議員が、クレイロのステージに先立ちサプライズ登場。砂漠のフェスに突如現れた政治活動家の言葉に、観客は一瞬どよめいた。

【動画を見る】バーニー・サンダースの演説、クレイロのステージ

クレイロのステージに、観客が予想もしなかったゲストが現れた最初に登壇したのは、下院議員のマクスウェル・アレハンドロ・フロスト。「今は本当におかしな時代。だからこそ、今夜は特別な人を紹介します」と語り、サンダースを迎えた。サンダースは彼に感謝を述べ、「下院最年少メンバーにして、私の見解では最高の議員の一人」と賛辞を送った。

同日昼、サンダースとアレクサンドリア・オカシオ=コルテスはロサンゼルス”Bernie-chella”と名付けられた無料イベントを開催。ニール・ヤング、マギー・ロジャース、ジョーン・バエズを迎え、「反寡頭制」をテーマに演説した。そこから直接コーチェラに駆けつけたサンダースは、若い観客たちにこう訴えた。「この国の未来はあなたたちにかかっている。無関心でいては、やがて大きな代償を払うことになる。経済的、社会的、人種的正義のために立ち上がろう」

そしてサンダースは、トランプ政権やイーロン・マスク、アメリカ社会の現状に対する辛辣な批判へと踏み込んだ。「この国はいま、深刻な課題に直面している。気候変動はでっち上げだと信じている大統領がいる。これは危険極まりない。私たちは化石燃料業界に立ち向かい、地球を破壊するのを止めさせなければならない」。サンダースは本誌のインタビューでも、トランプにどう立ち向かうべきか、そして長期的な社会変革をどう実現するかについて語っている。

その後、医療制度の改善や経済格差の是正を訴えたうえで、クレイロをステージへと送り出した。「クレイロは、女性の権利のために声を上げ、何千人もの女性や子どもが命を落としているガザの戦争を終わらせようと行動している。偉大なアーティストであると同時に、素晴らしい社会活動家でもある。私は彼女を心から称えたい」

クレイロは以前からサンダース支持を公言しており、2020年の民主党予備選では彼に投票したと明かしている。また、トランプに対しても強い批判的姿勢をとってきた。就任式の日には、「トランプに早くバチが当たりますように!」というツイートが話題に。トランプの勝利が決まった際にも、「今日は悲しみと怒りでいっぱい。人の身体のことを好き勝手言うなんて異常だよ。本当にうんざりしてる」と投稿している。

今週のコーチェラでは、キャンプ場エリアで「グラスルーツ運動の構築」をテーマにしたトークセッションも開催された。テネシー州の下院議員ジャスティン・ジョーンズと、Z世代初の議員マクスウェル・フロストが、銃暴力に直面する中でどのように政治活動に目覚めたかを語った。

※クレイロのステージはコーチェラ公式配信で巻き戻し再生可能(日本時間14日のコーチェラ3日目配信が始まるまで)

From Rolling Stone US.

Thank you, Coachella.

I enjoyed introducing the great @clairo tonight.

These are tough times.

The younger generation has to help lead in the fight to combat climate change, protect womens rights, and build an economy that works for all, not just the few. pic.twitter.com/8sGvKAuNYY — Bernie Sanders (@BernieSanders) April 13, 2025

clairo performing bags at coachella!! pic.twitter.com/mNrR4WIx0L — SITA (@raspberhrriies) April 13, 2025

※クレイロのステージはコーチェラ公式配信で巻き戻し再生可能(日本時間14日のコーチェラ3日目配信が始まるまで)