チャーリーXCX、コーチェラを『brat』劇場に　ビリー・アイリッシュ、ロードも登場

チャーリーXCX(Charli XCX)が、彼女の最新作『BRAT』を引っさげてコーチェラ2日目(日本時間4月13日)のサンセット枠に登場。ビリー・アイリッシュ、ロード、トロイ・シヴァンという豪華ゲストも加わり、熱狂のパフォーマンスを披露した。これは『BRAT』期のラストダンスなのか?

チャーリーがコーチェラに登場すると分かった時点で、ある程度の「BRATらしさ」は期待されていた。しかし、彼女が見せたのは予想をはるかに超える騒々しくもハイエナジーなパフォーマンスだった。早い時間帯から、彼女のセットがこの日もっとも注目されているひとつであることは明らかだった。会場のあちこちで”BRATグリーン”の服に身を包んだファンたちが、彼女とのパーティの準備万端で集まっていた。

最初に登場したのはトロイ・シヴァン。ミニマルにデザインされたステージに現れ、チャーリーとの「Talk, Talk」で砂漠に一抹の汗をもたらした。

次にランウェイ状のメインステージ中央に姿を現したのは、Tシャツとジーンズというシンプルな装いのロード。数日前に新作アルバムの一曲を先行披露したばかりの彼女は、「Girl, So Confusing」のライブパフォーマンスでチャーリーと共演した。

ふたりは昨年秋、マディソン・スクエア・ガーデン公演でもこの曲を共演しており、この楽曲がロードとの複雑な女友達関係を描いているのではとファンの間で話題になっていた。その後リリースされたリミックス版では、ロード自身が友情の”裏側”を語るヴァースを追加し、ふたりの関係はある種の和解を迎えることとなった。チャーリーはこの曲について、ロードにボイスメッセージを送り、その返答として彼女は「友人への深い共感と、『私は誤解されてきた。でも関係を修復したい』という気持ちを込めた」という。リミックスはわずか3日で完成したそうだ。

そのあとに登場したのがビリー・アイリッシュ。”アダム・サンドラー風”とも言えるラフな服装で、「Guess」のリミックスを披露した。このパフォーマンスは、ここ一年のポップシーンを定義してきた”BRAT時代”の終幕を象徴するものだったのかもしれない。ビリーは、2年前にヘッドライナーを務め、昨年はラナ・デル・レイと共演した経緯もあるが、今回もSNSで”BRATグリーン”を投稿しており、「Guess」の共演をほのめかしていた。

チャーリーXCXは現在もアルバム『BRAT』を引っ提げてのツアー中で、この春も単独公演が続く予定だ。また、映画の撮影にも複数取り組んでおり、そのうちのひとつ『The Moment』はコーチェラ会場でも一部撮影されたことが明かされている。

