Mrs. GREEN APPLE大森元貴「すごく好きな歌詞があって…」「最近のミセスから考えると」新曲『クスシキ』の歌詞に込めた思いとは？

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。4月7日(月)の放送では、4月5日(土)に配信リリースされた新曲「クスシキ」(アニメ「薬屋のひとりごと」第2期第2クールのオープニングテーマ)の歌詞などについて語りました。作家・日向夏さんによる同名のライトノベルを原作とするテレビアニメ「薬屋のひとりごと」。中世の東洋を舞台に「毒味役」の少女が宮中で難事件を解決する物語です。そんな同作の第2期第2クールのオープニングテーマ「クスシキ」をミセスが担当しています。大森:「クスシキ」ですごく好きな歌詞があって。「『あなたが居る』 それだけで今日も 生きる傷みを思い知らされる」という歌詞があるんですけど、この(アニメの)疾走感のなかにこの歌詞が入っているって、すごく重要なポイントというか。「クスシキ」って「摩訶不思議であって神秘的である」っていう、“薬”の語源になったのではっていう諸説があって。“奇(くす)し”、“奇(く)しき”という言葉が派生したのではないかと言われてて、そこで「クスシキ」とタイトルを付けました。気持ちの作用というか、不思議な気持ちの動きとか、この世で生きていることへの魔法のような、神秘的な何か。で、「あなたがいる」「私がいる」ってことに対して、必然でもありながら、それはどれも魔法のようである、みたいなことを歌っている歌なんだけど。みんなに歌詞を読み込んでほしいなって特に思うね。若井:そうだね。大森:最近のミセスから考えると、ちょっとテンポが速いし、言葉数も多いからぐんぐん進む曲だけど、歌詞も気にしながら聴いてみてもらえると嬉しいかなって思います。では、一緒に聴いていきましょうか。Mrs. GREEN APPLEの新曲……せーの!全員:「クスシキ」!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/