Mrs. GREEN APPLE若井滉斗 新曲MV“琵琶ソード”に「かなり重かったけど頑張った！」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。4月7日(月)の放送では、4月5日(土)に配信リリースされた新曲「クスシキ」(アニメ「薬屋のひとりごと」第2期第2クールのオープニングテーマ)のMV(ミュージックビデオ)の撮影に関するエピソードを語りました。作家・日向夏さんによる同名のライトノベルを原作とするテレビアニメ「薬屋のひとりごと」。中世の東洋を舞台に「毒味役」の少女が宮中で難事件を解決する物語です。そんな同作の第2期第2クールのオープニングテーマ「クスシキ」をミセスが担当しています。大森:今夜の授業は、先日配信リリースされた僕たちの新曲「クスシキ」についての授業をおこないます。この曲はアニメ「薬屋のひとりごと」第2期第2クールのオープニングテーマとなっています。若井:そして、配信リリースとあわせて「クスシキ」のミュージックビデオも公開されています!藤澤:今日はこの楽曲について、3人で時間の限りお話ししていきましょう!大森:どうだった? ミュージックビデオ!若井:いや、もう男の子大好きやんっていう!藤澤:それ、言うの決めてたでしょ(笑)。映画みたいでスペクタクル! あとCGがすごくて。それぞれの衣装が本当にすごかった! 物語をちゃんと作っていきましたよね、撮影する前から!大森:そうです! 監督と我々の映像部門と私で、めちゃくちゃ話し込みましたよね!藤澤:すごく細かい設定までね。大森:そう。僕が絵を描いて、こういうことをやりたいんですって言って。「アクションです!」「CGです!」「ワイヤー使いましょう!」って。だから、たくさん観てほしいね!若井:アクションね!大森:あれは重いんですか? 若井の……大剣というか、“琵琶ギター”!藤澤:ギターではないね(笑)!若井:ギターじゃなくて琵琶なんですよ。琵琶大剣みたいなのを振り回してるんですけど、あれはかなり重くて! 手がしんどかったんですけど、頑張らせていただきましたね!大森:みんながそれぞれ筋肉痛になったりとかね。楽しかったですね!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/