サードウェーブは、2025年5月にパソコン専門店ドスパラ店舗にて『自作パソコン組立イベント』を開催する。

イベントでは、事前に注文したパーツをドスパラスタッフと一緒に組み上げる。イベントの参加費は6,000円/1台、パーツは別途購入。イベント参加には事前の申込が必要で、申込みの期限は開催日1週間前の20時まで。申込にはドスパラ本会員の登録が必要。各会場定員になり次第受付を終了する。

開催日は、2025年5月10日、11日、17日、18日、24日、25日。各日12時開始。ただし、店舗によって開催日が異なる場合がある。開催店舗は以下の通り。

【開催店舗】

（岩手県）ドスパラ盛岡都南店

（福島県）ドスパラ郡山安積店

（茨城県）ドスパラ水戸赤塚店

（東京都）ドスパラ秋葉原本店

（新潟県）ドスパラ新潟店

（石川県）ドスパラ白山フェアモール松任店

（福井県）ドスパラ福井日之出店

（山梨県）ドスパラ甲府飯田店

（長野県）ドスパラ長野稲里店

（静岡県）ドスパラ静岡東瀬名店

（静岡県）ドスパラ富士青葉店

（大阪府）ドスパラ大阪・なんば店

（大阪府）ドスパラ堺七道店

（京都府）ドスパラ京都店

（兵庫県）ドスパラ神戸・三宮店

（兵庫県）ドスパラ姫路MEGAドン・キホーテ広畑店

（広島県）ドスパラ福山ココローズ店

（徳島県）ドスパラ徳島住吉店

（福岡県）ドスパラ博多店

（佐賀県）ドスパラ佐賀南部バイパス店

（大分県）ドスパラ大分光吉インター店

（熊本県）ドスパラ熊本浜線店

（鹿児島県）ドスパラ鹿児島アクロスプラザ与次郎店

