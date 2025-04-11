サードウェーブは、2025年5月にパソコン専門店ドスパラ店舗にて『自作パソコン組立イベント』を開催する。
イベントでは、事前に注文したパーツをドスパラスタッフと一緒に組み上げる。イベントの参加費は6,000円/1台、パーツは別途購入。イベント参加には事前の申込が必要で、申込みの期限は開催日1週間前の20時まで。申込にはドスパラ本会員の登録が必要。各会場定員になり次第受付を終了する。
開催日は、2025年5月10日、11日、17日、18日、24日、25日。各日12時開始。ただし、店舗によって開催日が異なる場合がある。開催店舗は以下の通り。
【開催店舗】
（岩手県）ドスパラ盛岡都南店
（福島県）ドスパラ郡山安積店
（茨城県）ドスパラ水戸赤塚店
（東京都）ドスパラ秋葉原本店
（新潟県）ドスパラ新潟店
（石川県）ドスパラ白山フェアモール松任店
（福井県）ドスパラ福井日之出店
（山梨県）ドスパラ甲府飯田店
（長野県）ドスパラ長野稲里店
（静岡県）ドスパラ静岡東瀬名店
（静岡県）ドスパラ富士青葉店
（大阪府）ドスパラ大阪・なんば店
（大阪府）ドスパラ堺七道店
（京都府）ドスパラ京都店
（兵庫県）ドスパラ神戸・三宮店
（兵庫県）ドスパラ姫路MEGAドン・キホーテ広畑店
（広島県）ドスパラ福山ココローズ店
（徳島県）ドスパラ徳島住吉店
（福岡県）ドスパラ博多店
（佐賀県）ドスパラ佐賀南部バイパス店
（大分県）ドスパラ大分光吉インター店
（熊本県）ドスパラ熊本浜線店
（鹿児島県）ドスパラ鹿児島アクロスプラザ与次郎店