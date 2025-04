モデルでタレントの小嶋陽菜がプロデュースするランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」のストラップレスブラから新色が登場。12日から東京・表参道の「House of Herme」にて開催する「Her lip to」のショッピングイベントで先行発売し、18日(19:00〜)に公式オンラインストアにて発売を開始する。

小嶋陽菜

新色「mocha(モカ)」が登場

ブランドのベストセラーであるストラップレスブラ「Everyday Essential Strapless Bra」から新色「mocha(モカ)」が登場。センシュアルで気品漂う「mocha」は、女性らしさと洗練された大人の魅力を引き立てるカラー。デイリーブラ「Everyday Essential Bra」の定番色として常に上位を誇る人気のカラーが、ストラップレスブラでも待望の登場となった。

これからの季節、ホワイトカラーやシャツスタイルの軽やかな装いにも響きにくいカラーで、ワードローブに自然と溶け込みスタイリングに優美さを添える。