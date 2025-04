バンダイは、「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ シナモロール&ハンギョドン 2025」&「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ ポムポムプリン&ポチャッコ 2025」(358円)を4月15日より、全国のファミリーマート(一部店舗を除く)のチルドスイーツコーナーにて販売する。

食べマスモッチに「シナモロール&ハンギョドン」、「ポムポムプリン&ポチャッコ」が登場。ポチャッコは食べマスモッチシリーズに初登場となる。

春を感じるお花の飾りつけとなっており、味はシナモロールがミルクティー味餡、ハンギョドンがチョコレート味餡、ポムポムプリンはカスタード味餡、ポチャッコはミルク味餡。もちもちぷにぷにの和菓子で、表情の種類は各8種ある。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD.