ピーター・ドハーティがジョン・レノンに影響された新曲MV公開、夫婦で出演

ザ・リバティーンズのフロントマンのピーター・ドハーティが、5月にリリース予定のソロアルバムから3曲目の先行シングル「The Day The Baron Died」を発表。同時に、そのミュージックビデオを公開した。

この曲「The Day The Baron Died」は、5月16日にStrap Originalsよりリリースされるニューアルバム『Felt Better Alive』からの先行シングルで、「Felt Better Alive」、「Calvados」に続き公表された。ゴシック調のミュージックビデオは、映画『燃ゆる女の肖像』と恋愛ドラマ『風の勇士ポルダーク』が合体したかのような息を呑む美しさ。ピーターの自宅とノルマンディーのエトルタの断崖で撮影された。サド&ヌマ(Thad & Numa)が監督を務め、ピーター自身(バロン役)と妻のケイティア・デ・ヴィダス(レディ役)が出演する。

ピーターはこの曲「The Day The Baron Died」についてこう語る。「僕は前からこの曲は奇妙なジャズナンバーじゃないかと思っていたよ。(ジョン・レノンの)”Instant Karma!”への一種のオマージュのようなもの。歌詞についてじゃなくて、サビ部分の奇妙なオフタイムのドラム即興という意味で。何について歌っているかは、説明しないよ。続編を制作中だから!」

ピーターは4月からUK/ヨーロッパでツアーを開催。そのうちの数カ所には元ザ・スミスのドラマー、マイク・ジョイスが参加する。

<リリース情報>

ピーター・ドハーティ

シングル「The Day The Baron Died」

配信中

https://peterdoherty.orcd.co/tdtbd

レーベル:Strap Originals

ピーター・ドハーティ

アルバム『Felt Better Alive』

2025年5月16日リリース

https://peterdoherty.orcd.co/feltbetteralive

レーベル:Strap Originals

=収録曲=

1. Calvados

2. Pot Of Gold

3. The Day the Baron Died

4. Stade Océan

5. Out Of Tune Ballon

6. Felt Better Alive

7. Ed Belly

8. Poca Mahoneys

9. Fingee

10. Prêtre De La Mer

11. Empty Room