ワンオクTaka「自分たちは、個人になったときに“目立ちたい”という感覚が、実はそんなになくて…」バンドメンバーの仲、心がけていることを明かす

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMのラジオ番組「木村拓哉 Flow」(毎週日曜 11:30~11:55)。3月9日(日)、16日(日)、23日(日)、30日(日)の4週にわたり、ロックバンド「ONE OK ROCK(ワンオクロック)」のボーカルTakaさんをゲストに迎えてお届けします。この記事では3月30日(日)の放送内容を紹介。ワンオクの“セルフプロデュース”などについて語り合いました。木村が「“演出”って言ったら言葉はチープなんだけど、みんながみんな、セルフプロデュースができているな、っていう感はすごく感じます」とコメント。これにTakaさんは「うれしいです。僕ら本当に仲が良くて。『ONE OK ROCKが中心にあって、自分たちはそれをどうやって一人ひとりのメンバーとして大切にできるか?』っていうことをいつも気にしているバンドなんです。なので、もうONE OK ROCKありきで行動していくというか」と説明。続けて「だから自分たちは、個人になったときにあまり目立ちたいとかっていう感覚が、実はそんなになくて。バラバラになると静かになる(笑)。集まると、ONE OK ROCKのことを考えるいい集団になる感じなんです」とバンドについて語りました。番組では他にも、Takaさんが海外進出を決めた当時を振り返る場面もありました。<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow放送日時:毎週日曜11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/