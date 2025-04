サカナクション、SixTONES、サザンオールスターズ、乃木坂46…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（4月5日（土）付）

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00~13:53)。4月5日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(4月5日(土)付)を発表しました。先週4位から6ランクダウン↓メンバーの菊池風磨(きくち・ふうま)がパーソナリティをつとめるレギュラーラジオ番組「菊池風磨 hoursz」が、4月6日(日)からJFN全国38局ネットでスタートしました。ランキング圏外から再登場↑ 3月31日(月)~4月3日(木)の4日間にわたり、TOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! コレサワ LOCKS!」のパーソナリティを担当。4月2日(水)と3日(木)には弾き語りを披露しました。先週の10位から2ランクアップ↑ 現在、大ヒット中の「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」の主題歌。4月12日(土)と13日(日)には、ライブツアー「AIMYON TOUR 2025 “Dolphin Apartment” in TAIPEI」を開催します。先週5位から2ランクダウン↓ 現在、ライブツアー「Little Glee Monster Live Tour 2025 "Ambitious"」を開催中で、4月19日(土)には滋賀県立劇場 びわ湖ホール 大ホールでおこなわれます。先週の2位から4ランクダウン↓ アニメ「チ。 ―地球の運動について―」主題歌。サカナクションは現在、全国ホールツアー「SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”」を開催中で、4月12日(土)、13日(日)には、トーサイクラシックホール岩手(岩手県民会館)での公演が控えています。先週の11位から6ランクアップ↑ 3月19日(水)にリリースされたメジャーファーストアルバム『Between The Stars』収録曲。また、3月22日の放送ではHana Hope さんがゲストで登場、アルバムから「UnSaid」を生演奏してくれました。先週3位から1ランクダウン↓ 高橋文哉さんと西野七瀬さんがW主演をつとめる映画「少年と犬」の主題歌になっています。初登場! メンバーのジェシーと俳優・福本莉子さんがW主演を務める映画「お嬢と番犬くん」の主題歌。また、 3月15日の放送では、田中樹(たなか・じゅり)さんがゲストで登場しました。先週の1位から1ランクダウン↓ 3月19日(水)にリリースされた16枚目のオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』に収録されている楽曲です。そして、今週の第1位は……?初登場! 3月26日(水)にリリースされた38枚目となるニューシングルです。――番組ではほかにも、ゲストパートにスリーピースバンド・Laura day romance(ローラデイロマンス)が登場。3月26日(水)にリリースされたデジタルシングル「heart」のお話などを伺いました。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00~13:53パーソナリティ:遠山大輔(グランジ)、潮紗理菜番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/