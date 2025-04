ONE OK ROCK バンド名の由来は？ Taka「オヤジギャグみたいな感じなんですけど…」

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMのラジオ番組「木村拓哉 Flow」(毎週日曜 11:30~11:55)。3月9日(日)、16日(日)、23日(日)、30日(日)の4週にわたり、ロックバンド「ONE OK ROCK(ワンオクロック)」のボーカルTakaさんをゲストに迎えてお届けします。この記事では3月30日(日)の放送内容を紹介。ワンオクの“バンド名の由来”について語りました。木村からの「『ONE OK ROCK』というバンド名は誰が考えたの?」という質問に、Takaさんは「(当時、練習に使っていた)スタジオに『ナイトパック』というものがあって。週末の夜中の1時(one o'clock)からの深夜帯パックが安いんです(笑)。夜中1時~朝5時まで、1人たぶん1,500円ぐらいで借りられて。学生でお金もないので、その時間を練習で使っていて。いつも自分たちが練習を始めていた時間が夜中の1時からだったので「“one o'clock”でいいんじゃない?』っていう感じで決まったんですよね(笑)」と説明。続けて「でも、さすがに『“one o'clock”って“1時”(のまんま)じゃん!』ってなって、文字を変えていって、『“ONE OK ROCK”は“ワンオクロック”って読めるよ』となって。ちょっと半ばオヤジギャグみたいな感じなんですけど(笑)。でも、『何かこれがはまったな』ってなって、このバンド名にしました」と明かすと、木村も「見事にはまったよね~!」と納得の様子でした。番組では他にも、Takaさんがバンドメンバーの「セルフプロデュース」について語る場面もありました。<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow放送日時:毎週日曜11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/