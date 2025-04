【2025年最新】逗子おすすめランチ7選！絶品海鮮の名店やおしゃれな…

三浦半島の付け根に位置し、西側には美しい海が広がる逗子市。波が穏やかな逗子海岸やリゾート感あふれる逗子マリーナがあり、観光地として人気を集めています。また、海だけでなく、市内には大崎公園や二子山など緑地も多く、のどかな雰囲気が魅力です。

今回は、そんな自然豊かな逗子市のランチスポットをまとめました。小坪は海が近いため、新鮮な海の幸を楽しめる和食店が点在しています。またJR逗子駅や京急逗子・葉山駅の周辺には、おしゃれなイタリアンやカフェなどが充実しており、多彩なグルメを楽しめます。

観光や海水浴などで逗子に訪れる際は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

40年以上続く海鮮料理の名店「和食 魚佐次」

小坪漁港や逗子マリーナから徒歩5分ほど、小坪郵便局の隣にある「和食 魚佐次」は、新鮮な海の幸が楽しめるお店です。1981年に創業し、40年以上も地元の人々や観光客から親しまれています。

店内は、竹籠の照明に浮世絵が飾られていて、和の落ち着いた雰囲気が漂います。壁には手書きのメニューがいくつも張り出されていました。その時期ならではの旬のメニューも多いのだとか。

「和食 魚佐次」で特に好評のメニューがアジやカキなどのフライ。観光客にはアジフライが人気で、常連客はメンチカツを注文することが多いそうですよ。

こちらはアジフライ定食(税込1,050円)です。

肉厚のアジにサクサクとした歯ごたえの衣がつき、箸が進みます。衣の秘密は、創業当初から使い続けている銅鍋。熱伝導が優れているため、高温で一気に揚げることでき、軽やかで香ばしい仕上がりになるそうです。

フライのほかに、刺身などのメニューも豊富です。

この日注文した「海鮮ばらちらし丼( 税込1,450円)」は、さまざまな新鮮な魚がご飯の上に盛り付けられ、目にも鮮やか。日によって魚は異なるそうですが、マグロは必ず入れるとのこと。そのほか仕入れによってヒラメなど多いときで5種類の魚を使い、さらに卵焼き、イクラが加わります。

海鮮ばらちらし丼は、1日10〜20食の数量限定。注文される場合はぜひ早めに訪れてくださいね。

和食 魚佐次

営業時間

火・水・木・金:11:30〜15:00(ラストオーダー14:30) ※お持ち帰りのみ17:00~

土・日・祝:11:30 - 14:30(ラストオーダー14:30)、18:00〜21:30(ラストオーダー20:30)

※ご飯や食材が無くなり次第閉店

定休日

月(不定期で火)

電話番号

0467-25-5086

支払い方法

現金、QR決済(PayPay)

禁煙・喫煙

禁煙

設備

座敷あり、テーブル席、カウンター席

アクセス

JR鎌倉駅:[鎌40]逗子・葉山駅行→小坪下車(約15分)

JR逗子駅:[鎌40]鎌倉駅東口行→小坪下車(約15分)

住所: 〒249-0008神奈川県逗子市小坪4-2-7

駐車場:あり

基本情報

お店の種類

レストラン

ジャンル

和食

メイン料理

定食、魚料理

利用シーン

お一人様、家族・子連れ、ランチ、ディナー、宴会、接待

こだわり条件

落ち着いた空間、貸切可

透き通る味わい深いスープと自家製麺が自慢「想 ~SOU~」

JR逗子駅前のロータリーから続く逗子銀座通りを歩いて約3分の場所にある「想 ~SOU~」。こちらのお店では、素材の旨味を最大限に生かしたいわゆる「淡麗系ラーメン」が味わえます。

外観は一見すると和食店のような趣があり、店内も清潔感にあふれた落ち着いた空間。ラーメン店のイメージとは一線を画す雰囲気です。

メインのラーメンは、芳醇醤油らぁ麺、淡麗塩らぁ麺、つけ麺など3種類。今回は「芳醇醤油らぁ麺(税込1,200円)」をいただきました。

醤油は江戸時代から続く杉桶仕込みの生醤油を独自にブレンド。麺は湘南小麦などの国産小麦を使い、店舗の2階で毎日製麺を行っています。さらに水道水の不純物を極限まで取り除いたものを使用するなど、細部までこだわり抜かれた逸品です。

いただいたラーメンは、まず見た目の美しさに驚かされました。透き通ったスープに細めの麺がきれいに盛り付けられて、ネギの上に柚子の皮が添えられています。まるで上品な和食の一皿のようです。

スープは地鶏や豚、魚介などを組み合わせ、すっきりとしながらも奥深い味わいです。飲み進めるほどに、豊かな風味が口いっぱいに広がります。小麦の香りが際立つ細麺は、繊細なスープとの相性が抜群。チャーシューは脂っぽさがなく、肉本来の旨みが堪能できる仕上がりです。

「想 ~SOU~」は、ランチタイム限定の営業。逗子で極上の一杯を味わいたい方は、ぜひ足を運んでみてくださいね。

想 ~SOU~

営業時間

11:00〜15:00

定休日

水

電話番号

046-876-5435

支払い方法

現金、QRコード決済可(PayPay)

禁煙・喫煙

禁煙

設備

テーブル席、カウンター席

アクセス

JR逗子駅徒歩3分

京急逗子・葉山駅徒歩4分

住所:〒249-0006神奈川県逗子市逗子1丁目7-3

駐車場:なし

基本情報

お店の種類

レストラン

ジャンル

中華

メイン料理

ラーメン

利用シーン

お一人様、家族・子連れ、ランチ、デート

こだわり条件

落ち着いた空間

「TRATTORIA Ocean」風味豊かなピザが味わえるおしゃれなイタリアンレストラン

JR逗子駅前には多くのイタリアンのお店がありますが、中でも「TRATTORIA Ocean」では、本格的な窯焼きピッツァや生パスタが堪能できます。

逗子銀座商店街の一角にあり、JR逗子駅から徒歩5分ほどで到着します。白とブラウンの壁にグリーンと白の軒下テントが映えるおしゃれな外観です。

店内に入るとすぐレジとカウンターがあり、ピッツアのテイクアウトも可能。1階のキッチン奥には、大きな窯があり、ここで焼きたてのピッツァが提供されます。2階は大きな窓から日が差し込む明るいスペースです。テーブル席とカウンター席を合わせて30席以上あります。

ランチメニューは、ピッツァやパスタが中心。マルゲリータやアラビアータといった定番のほか、黒トリュフや生ハムを使った少し贅沢なメニューも揃っています。

この日はマルゲリータのランチ(税込1,500円)を注文しました。セットにはサラダが付き、+200円でドリンクも追加できます。

運ばれてきたサラダは、シャキシャキとした歯ごたえが心地よいです。続いて登場したピッツァからは、ふわっと美味しそうな香りが。シンプルですが、かなりのボリューム感です。

一口食べると、小麦の風味とフルーティーなトマトソース、まろやかなモッツァレラチーズが絶妙にマッチし、食べるほどに魅了される美味しさです。「食べきれるかな」と思いつつも、気づけば完食。それでも、もし食べきれなかった場合は、持ち帰りもできるそうですよ。

逗子でカジュアルに本格イタリアンを楽しみたい方は、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

TRATTORIA Ocean

営業時間

ランチ:11:30〜14:30(ラストオーダー14:00)ディナー:17:30〜22:30(ラストオーダー21:30)

定休日

月

電話番号

046-854-7337

支払い方法

現金、カード、電子マネー、QR決済(PayPay)

禁煙・喫煙

禁煙

設備

テーブル席、カウンター席

アクセス

JR逗子駅徒歩3分

京急逗子・葉山駅徒歩4分

住所:〒249-0006神奈川県逗子市逗子5丁目2-40

駐車場:なし

基本情報

お店の種類

レストラン

ジャンル

イタリアン

メイン料理

パスタ、ピザ

利用シーン

お一人様、家族、ランチ、ディナー、デート、女子会

こだわり条件

飲み放題、落ち着いた空間、貸切可

カラダに嬉しい玄米や発酵食品メニューが豊富な「逗子キッチン」

「逗子キッチン」は、JR逗子駅前のロータリーから左手に見えるビルの4階にあります。1階には鮮魚店「魚左次商店」が営業しているので目印にするとわかりやすいでしょう。

このお店では、玄米や発酵食品など健康的なメニューを中心に、地元食材を使った栄養バランスがよい家庭料理が楽しめます。

小上がりの席には大きな窓があり、駅前のロータリーが見下ろせます。木製の汽車などの子ども用のおもちゃも用意されており、子連れのファミリーの方にも嬉しいポイントですね。

注文したのは水曜日限定の「ご褒美♡発酵プレート(税込1,500円)」。日によって、プレートメニューの内容は変わります。

この日のメインは醤油麹ソースをかけたヒレカツ。さらに夏野菜の南蛮漬けなどの副菜がメインに彩りを添えます。ご飯は玄米と白米どちらも選べ、さらに+100円で大盛り、+150円でおかわりもできますよ。

「逗子キッチン」は逗子で歯科などのクリニックを運営する院長が、家庭の食卓の延長のようなメニューを提供できる場を作りたい、という想いで立ち上げたお店だとか。

そんな心温まるお店で、優しい味わいの家庭料理を楽しんでみてくださいね。

逗子キッチン

営業時間

ランチ:11:00〜15:00(ラストオーダー14:30)ディナー:17:00〜21:00(ラストオーダー20:30)

定休日

日(夏期無休)

電話番号

046-874-5188

支払い方法

現金、カード、電子マネー、QR決済可

禁煙・喫煙

禁煙

設備

座敷あり、テーブル席

アクセス

JR逗子駅より徒歩2分

京急逗子・葉山駅より徒歩3分

住所:〒249-0006神奈川県 逗子市 逗子2-6-31文章堂ビル4F

駐車場:なし

基本情報

お店の種類

レストラン

ジャンル

和食

メイン料理

定食、肉料理、魚料理

利用シーン

お一人様、家族・子連れ、ランチ、ディナー、デート、女子会

こだわり条件

落ち着いた空間、子ども歓迎、貸切可

「Craftsman’s Burger」ジューシーでボリューム満点のドイツバーガーを堪能!

「Craftsman’s Burger」では、業界初となるドイツソーセージの技法で作られたパテを使ったハンバーガーがいただけます。JR逗子駅東口から徒歩1分とアクセスも便利です。

こちらは「自家製ベーコンバーガー(税込2,000円)」です。この厚みのあるパテがドイツソーセージ技法で作られています。パテの上には厚切りのベーコン、もう一方のバンズにはフレッシュなトマトやレタスがトッピングされ、ボリューム満点。

ジュワッと肉汁があふれるパテと、こんがり焼かれたベーコンの香りが食欲をそそります。

ほかにも、チェダーチーズやアボカドを使ったバーガーがあり、追加でチーズや卵などのトッピングも可能。すべてのバーガーには、自家製のフレンチフライとコールスローサラダが付きます。

不定期ですが、普段はメニューにない「スペシャルバーガー」も登場するそうですよ。この日はチリソースをたっぷりかけた「チリバーガー」でした。

ハンバーガーが好きな方は、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。

Craftsman’s Burger

営業時間

ランチ:11:00〜15:00(ラストオーダー14:30)ディナー:17:00〜20:00(ラストオーダー19:30)

定休日

火・水・木

電話番号

046-827-7937

支払い方法

現金、カード、電子マネー、QR決済(PayPay)

禁煙・喫煙

禁煙

設備

テーブル席、ソファー席、カウンター席

アクセス

JR逗子駅より徒歩1分

京急逗子・葉山駅より徒歩4分

住所:〒249-0006 神奈川県逗子市逗子1丁目5-21 第2菊池ビル3F

駐車場:なし

基本情報

お店の種類

レストラン

ジャンル

洋食

メイン料理

ハンバーガー

利用シーン

お一人様、家族・子連れ、ランチ、ディナー、デート、女子会

こだわり条件

落ち着いた空間

ゆっくりくつろげる隠れ家のようなカフェ「Cafe & Restaurant Zushiまりん」

JR逗子駅または京急逗子・葉山駅から徒歩約3分の場所にある「Cafe & Restaurant Zushiまりん」は、駅近にもかかわらず、閑静な住宅街にあるカフェ。3階建ての黄色い建物が目印で、外階段を2階に上がると入り口があります。

「Zushiまりん」は、女子会やシニアサークルの集まり、男性の一人利用など、幅広いシーンで世代を問わず愛されるお店です。その魅力の理由は、何といっても「居心地のよさ」。

「みんなが安心してゆっくり過ごせる居場所にしたい」という想いを込めて、店主の娘さん、料理長のお母さんの親子二人で営んでいます。お二人の穏やかで温かな人柄がそのまま表れたような店内です。

さらにキッズプレートやおむつ交換台も完備しており、小さなお子さんを連れたファミリーも安心して過ごせます。

メニューは、ハンバーグやカレーなどの洋食、しらすやまぐろなど地元食材を使った丼ものなどがラインナップ。デザートもフレンチトーストやあんみつなど洋食から和食まで人気のメニューが充実しています。

ファミリーレストランのように「誰が来ても、必ず食べたいものがある」というメニューを用意しているのだそう。

この「ワンプレートランチ(税込1,600円)」は、特に女性に人気のメニュー。ハンバーグやキッシュ、サラダのほかに、デザートやドリンクも付くお得なランチです。ランチという名前ですが、日中の営業時間内ならいつでもオーダーできるのもありがたいですね。

アットホームな「Zushiまりん」で、ほっとするひとときを過ごしてみませんか?

Cafe & Restaurant Zushiまりん

営業時間

月・火:11:30〜17:30(ラストオーダー17:00)

木・金・土:11:30〜16:00(ラストオーダー15:30)、17:30〜21:00(ラストオーダー20:00)

定休日

水・日

電話番号

046-874-9285

支払い方法

現金、QR決済(PayPay)

禁煙・喫煙

禁煙

設備

テーブル席、カウンター席

アクセス

JR逗子駅から徒歩3分

京急線逗子・葉山駅から徒歩4分

住所:〒249-0006 神奈川県逗子市逗子2丁目6-5 I.D.Iビル2F

駐車場:なし

基本情報

お店の種類

カフェ・喫茶店

ジャンル

洋食

メイン料理

定食、丼

利用シーン

お一人様、家族・子連れ、ランチ、ディナー、デート、女子会

こだわり条件

落ち着いた空間、子ども歓迎

厚切りのお刺身や旨味たっぷりの焼き魚などの定食が人気「浜焼き居酒屋 さかな食堂」

多彩な海鮮料理を提供する「浜焼き居酒屋 さかな食堂」は、JR逗子駅の目の前にある文書堂ビル3階にあります。先ほどご紹介した「逗子キッチン」と同じ建物です。

夜は居酒屋としても営業している「さかな食堂」。無煙ロースターで帆立やさざえなどを殻ごと焼く浜焼きが味わえ、魚に合う地酒や焼酎も豊富に取り揃えています。

今回は、11時半からのランチの時間帯にうかがいました。窓際のテーブル席とキッチン前のカウンター席があり、落ち着いた雰囲気で食事を楽しめます。

ランチメニューには、地アジの開きや銀ダラの西京焼きなどの日替わり焼き魚定食をはじめ、刺身定食やアジフライ定食などが用意されています。定食のご飯は+250円でしらすご飯に変更することも可能です。この日は「刺身定食(税込1,280円)」をいただきました。

刺身はブリなど3種類が日替わりで、分厚くカットされた新鮮な魚が贅沢に盛り付けられています。どれも脂がのっていて、食べ応え抜群。魚の旨みをしっかり堪能できる定食でした。

駅近で美味しい海鮮料理を味わいたい方にぴったりのお店です。平日でも満席になることがあるため、予約してから訪れるのがおすすめですよ。

浜焼き居酒屋 さかな食堂

営業時間

ランチ:11:30〜14:30(ラストオーダー14:00)ディナー:17:00〜23:00(ラストオーダー22:00)

定休日

不定休

電話番号

046-845-6340

支払い方法

現金、カード、電子マネー、QR決済(PayPay、d払い、楽天ペイ、au PAY)

禁煙・喫煙

禁煙

設備

テーブル席、カウンター席

アクセス

JR逗子駅より徒歩2分

京急逗子・葉山駅より徒歩3分

住所:〒249-0006神奈川県 逗子市 逗子2-6-31文章堂ビル3F

駐車場:なし

基本情報

お店の種類

レストラン

ジャンル

和食

メイン料理

定食、丼

利用シーン

お一人様、家族、ランチ、ディナー、宴会、接待

こだわり条件

飲み放題、落ち着いた空間、貸切可

海と緑が広がる逗子で心地よいランチタイムを

逗子エリアのおすすめランチスポットを7選ご紹介しました。

鎌倉や葉山にもアクセスしやすいため、観光ついでに美味しいランチを楽しむのもおすすめです。こだわりの海鮮料理をいただけるお店や、新鮮な地元食材を味わえるカフェなど、逗子ならではの魅力が詰まったランチを堪能できますよ。

逗子を訪れる際は美しい自然を感じながら、今回ご紹介したお店で素敵なランチタイムを過ごしてみてくださいね。

