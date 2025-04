株式会社ヤスダグループは4日、「スタッド・ランス ジャパンツアー2025」の開催決定を発表した。

リーグ・アン(フランス1部リーグ)に在籍するスタッド・ランスはフランス北部のランス市を本拠地とする古豪クラブ。1911年の創設以来、リーグ・アンを合計6回制し、現在は伊東純也、中村敬斗、関根大輝と3名の日本人選手が所属している。ジャパンツアーは昨年に続いて2度目の開催となる。

なお、7月30日には『日立柏サッカー場』で柏レイソルと、8月2日には『パナソニックスタジアム吹田』でガンバ大阪との親善試合が行われる予定だ。観戦チケットについてはチケットボード(ticket board)を通じて販売予定。ヤスダグループはツアーの開催決定に際し「本活動をはじめとする事業を通じて、当社のミッション『子どもが夢を持つきっかけを創出する』の実現を目指しています」と発表している。

親善試合の詳細は以下の通り。

◼︎「スタッド・ランス vs 柏レイソル」試合概要

大会名称:スタッド・ランスジャパンツアー2025

英表記:Stade de Reims Japan Tour 2025

対戦カード:スタッド・ランス vs 柏レイソル

試合日時:7月30日(水)19:00キックオフ予定

試合会場:日立柏サッカー場(千葉県柏市日立台1-2-50)

主催:公益社団法人千葉県サッカー協会、株式会社日立柏レイソル、株式会社ヤスダグループ

主管:株式会社日立柏レイソル、株式会社ヤスダグループ

企画:株式会社ヤスダグループ

チケット販売について:

観戦チケットは、チケットボード(ticket board)を通じて販売します。販売スケジュールに関しましては、後日お知らせします。

◼︎「スタッド・ランス vs ガンバ大阪 presented by パラカ」試合概要

試合内容:スタッド・ランス vs ガンバ大阪 presented by パラカ

試合日時:8月2日(土)19:00キックオフ予定

試合会場:パナソニックスタジアム吹田(大阪府吹田市千里万博公園3-3)

主催:一般社団法人大阪府サッカー協会、株式会社ガンバ大阪、株式会社ヤスダグループ

主管:株式会社ガンバ大阪、株式会社ヤスダグループ

企画:株式会社ヤスダグループ

チケット販売について:

4月11日(金)12:00~4月20日(日)23:59 ガンバ大阪ファンクラブ先行販売

4月14日(月)18:00~5月6日(火・祝)23:59 ガンバ大阪オフィシャルサイト先行販売

※ticket board先行販売(先着)、一般販売(先着)については、後日お知らせします。